Hallo,

da es immer noch Programme gibt,die sich ungefragt nach "C" instalieren,wollte ich nun,da sowieso eine komplette Windows Neuistallation ansteht,den Standardinstalationspfad von "C" nach "D" ändern.Was passiert aber mit Windows Updates werden die nach C\Windows istalliert oder in den neuen Standardinstalationspfad?

Grüße Stefan