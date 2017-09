Moin



Je nach Programm geht das so (funktioniert m.E. in W7 ähnlich wie Vista):



https://support.office.com/de-de/article/Exportieren-oder-Sichern-von-E-Mails-Kontakten-und-Kalender-in-einer-Outlook-PST-Datei-14252b52-3075-4e9b-be4e-ff9ef1068f91



https://support.microsoft.com/de-de/help/967434



http://www.geniale-tipps.de/computer-und-internet/e-mail/windows-mail-nachrichten-und-ordner-unter-vista-sichern.html



https://www.youtube.com/watch?v=Wayb_AtEi4s



http://praxistipps.chip.de/thunderbird-mails-sichern-und-archivieren-so-gehts_41731