„Optiona Updates ?“

Hatterchen kann viel meinen und noch mehr glauben zu wissen.

Immerhin ist "hatterchen" nicht so überheblich zu glauben, alles zu Wissen was ein gut funktionierendes Windows braucht und was nicht.

Ein paar Dateien mehr, oder weniger auf der Platte jucken mich, in der heutigen Zeit, jedenfalls nicht mehr.

So lange mein Windows so läuft, wie ich es betreibe, so lange habe ich Recht.