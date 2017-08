Gibts derzeit Probleme bei der tel Aktivierung von Win7 ?

Hallo !

Ich habe auf einem PC win7 pro 32Bit seit gut einem Jahr am Laufen. Die Lizenz hatte ich damals online bei Softwarebilliger.de gekauft. Installation und Aktivierung waren ok. Jetzt hab ich an dem PC Software-Änderungen vorgenommen (XP als Dual-Boot) und deshalb Win7 neu eingerichtet. Da gebrauchte Software musste ich telefonisch aktivieren (hab ich schon zigmal gemacht), aber diesmal kamen stets Fehlermeldungen, dass die eingegebene Nummer nicht stimmen würde. Stimmte aber 100 PRO !!! Hab die Aktivierung gestern dreimal und heute vormittag noch einmal versucht. Die Fehlermeldungen kamen in stets veränderter Anzahl, obwohl die Nummernblöcke definitiv gestimmt haben. Heute morgen gings bis zum letzten Zifferncode gut, aber dann kam wieder diese Meldung (diesmal nur einmal). Und natürlich wird dann das "Weiter" nicht aktiviert, das den Vorgang ja positiv abschliesst.

Wisst Ihr was darüber ? Was kann man tun ?? Es lief doch schon ein Jahr...

Grüsse

Alibaba