Bluescreen Fehlermeldung Try changing video adapter WINDOWS 7

Seit einiger Zeit st?rzt mein Rechner mit einem blue screen ab. Hab einen pcdoxx Mann angeheuert, der mir eine neue Frestplatte eingebaut hat, und eine Ati Radeon Grafikkarte.



Dennoch st?rzt mir mein Rechner, manchmal nach 2 tagen, manchmal nach nur 5 Minuten mit dem Blue screen ab, dann f?hrt er zar mit dem windows 7 logo hoch, aber dannn kommt ein grauer Bildschirm.



Wenn ich dann ausschalte, und ein wenig warte, dann kann ich den Rechner wieder hochfahren.



Heute habe ich die Starthilferearatur gew?hlt, und folgende Meldungen erhalten:



Zuerst immer Fehlercode : 0x0



Und dann unbekannter Fehlercode : 0x0000005 0x90874050 0x916780



Integrit?ts?berpr?fung : 0x490





Ich schreibe Euch jetzt ?ber den Rechner meines Nachbarn, denn ich habe das bei mir so satt. Ich warte hier auf eure Antworten.



Welche Fehler hat der Typ gemacht?



Zum System kann ich Euch jetzt nur sagen:

Windows 7



Er meinte au?erdem, er h?tte die eingebaute Grafikkarte abgeschaltet, aber peide Ports / Zug?nge funktionieren noch.



Zudem hatte mir der Pc doxx Mann auch noch ein kaputtes Netzteil eingebaut, das hat er wenigstens uzur?ckgebaut, aber an Bios traut er sich nicht ran, was ich als Lain noch als Gl?cksfall werte.



Kann mir jemand als Lain einen Rat geben?



Danke



Liebe Gr??e aus Duisburg



Ricky Lee