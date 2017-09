„BCCode interpretieren“

Hallo Leute,

habe einem Bekannten vor zwei Jahren ein neues MoBo mit CPU, Ram und SSD eingebaut. Vor einem halben Jahr bekam er einem BlueScreen, dann immer öfter und nun startet der Rechner überhaupt nicht mehr.

Habe bei mir zu Hause ein anderes Netzteil in seinem Rechner ausprobiert, genau das gleiche. SSD ausgebaut und an meinen Hauptrechner angeschlossen. Virenscan negativ. Dann die *.dmp Datei ausgelesen und mit WhoCrashed v. 5.54 ausgelesen und übersetzt. Leider habe ich überhaupt keinen Plan zum interpretieren. Werde wohl langsam alt... Kann jemand helfen?

Hier einige Angaben, den Rest auf Nachfrage.

--------------------------------------------------------------

Problemsignatur:

Problemereignisname: BlueScreen

Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48

Gebietsschema-ID: 1031

Zusatzinformationen zum Problem:

BCCode: 50

BCP1: FFFFF7FFFCEF4CCE

BCP2: 0000000000000008

BCP3: FFFFF7FFFCEF4CCE

BCP4: 0000000000000002

OS Version: 6_1_7601

Service Pack: 1_0

Product: 256_1

Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:

C:\Windows\Minidump\090917-5428-01.dmp

C:\Users\horst\AppData\Local\Temp\WER-7503-0.sysdata.xml

-----------------------------------------------------------------

Ergebnis von whocrashed (homeedition) v.5.54 vom 10.09.2017:

On Sat 09.09.2017 17:10:21 your computer crashed

crash dump file: C:\Windows\Minidump\090917-5428-01.dmp

This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F980)

Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF7FFFCEF4CCE, 0x8, 0xFFFFF7FFFCEF4CCE, 0x2)

Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

file path: C:\Windows\system32

toskrnl.exe

product: Microsoft® Windows® Operating System

company: Microsoft Corporation

description: NT Kernel & System

Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.

This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.

The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.

--------------------------------------------------------

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Berlin.

mfg dieter