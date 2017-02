Arbeitsspeicher? (Arbeitsspeicher in 'Prozessen' vs bei 'Leistung' - Wert verschieden?)

Bei 'Prozessen' zeigt er nur 1000mb Arbeitsspeicher als 'in Verwendung' wenn man die unterschiedlichen Programme zusammenzählt



Bei 'Leistung' sagt er aber dass er 3,44gb an Arbeitsspeicher voll hat.

Und: Computer ist langsam und stockt.

Das ganze passiert erst seit ein paar Tagen.



Hm. Was ist da los.





[img]http://i.imgur.com/nwIfgE6.png[/img]