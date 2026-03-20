Zeiteinstellung nach Updates stimmt(e) nicht mehr @mawe2

Speziell für eine Antwort @ mawe2:

Moin, mawe2!

Erinnerst du dich? Ich habe mich mal beklagt, dass nach Updates meine Windows-Uhr nicht mehr stimmte. Karl (VIP) gab mir dann den Tipp einen anderen Zeitserver einzustellen. Das tat ich dann und schrieb danach, dass jetzt alles paletti wäre.

Daraufhin schicktest du mir dann dieses Posting:

1. Schritt: Wie verlangt, den Rechner neu gestartet. - Zeit stimmt.

2. Schritt: Rechner heruntergefahren und anschließender Kaltstart. - Die Zeit stimmt!!!

"Lief denn zwischendurch ein Update?

Und ist denn jetzt bei Euch schon der nächste Tag?

Laut Deinem Startposting gab es das Zeitproblem doch nur am Tag nach einem Update.

Wie kannst Du denn dann jetzt schon prüfen, dass alles in Ordnung ist?"

Leider konnte ich nicht mehr antworten, weil der Thread aus irgendwelchen Gründen für Antworten gesperrt wurde.... Jetzt bin ich nochmal über diesen Thread gestolpert und hole die Antwort nach:

Es gab zwar bis dato kein neues Update, aber ich habe zur Überprüfung einfach eine Windows-Reparatur über den Update-Dienst gestartet und danach stimmte die Zeit immer noch.

Allerdings war da ne "lustige" Änderung dabei: Angeblich bleiben ja alle Programme und Einstellungen erhalten. Das stimmte definitiv nicht. Ich habe einen uralten Profi-Scanner von Canon, den CanoScan 5600F. Der hat ein Dienst-Programm, dass sich "Navigator" nennt. Das war mal für Windows XP und ich habe es unter Windows11 (wie auch schon unter Win10 im Kompatibilitätsmode installiert.

Das ist sehr komfortabel, denn es bietet "Einklick-Lösungen" für Funktionen wie "Scan to pdf, Scan to E-Mail sowie eine Kopiererfunktion in Verbindung mit dem installierten Drucker.

Das Programm blieb auch erhalten. Allerdings: Als ich es nutzen wollte, meldete das Programm einen Fehler: Kein Scannertreiber installiert!!!!

Tja - den hatte Windows mit einem Windows-Scan-Treiber (der beschissen ist) überschrieben. Zum Glück habe ich den Original Scan-Treiber von Canon in meinem persönlichen Download-Ordner (nicht dem von Windows auf C:) gesichert. Konnte ihn dann wieder installieren (dafür braucht es erstaunlicherweise keinen Kompatiblitätsmode) und nun funktionierte wieder alles wie vorher.