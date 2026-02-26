Windows 11 304 Themen, 5.368 Beiträge

Windows 26H1 - nut noch mit Qualcom-Prozessoren?

winnigorny1 / 0 Antworten / Baumansicht Nickles

Bin grad aus allen Wolken gefallen. - Was haltet hier von dieser Meldung? Ist das wirklich wahr?

https://www.youtube.com/watch?v=QSa5eo5pG28 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=QSa5eo5pG28

Thul Teim war ja bislang mehr oder weniger seriös. Das, was jetzt von da kommt, ist aber irgendwie befremdlich. - Oder ist da etwas wirklich was dran. - Das wäre der Oberhammer....

Edit: ... War wohl zu voreilig. Das wird ein Extra-Windows. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Rechner müllen können. Das wird ein völlig neues Windows für Qualcomm-Maschinen.

Sorry dafür. Verlegen

