Windows 11, kleines Bild erscheint für Sekunden beim Herunterfahren des PC

Hallo zusammen,



ich weiß nicht, ob ich in diesem Forum richtig bin.



Ich war hier lange nicht mehr aktiv. Ich habe mit meinem PC ein kleines Problem:



Immer wenn ich den PC herunterfahre, erscheint für Sekunden ein kleines Bild. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Sieht auf die Schnelle aus wie ein kleiner Butten.



Was kann das sein und wie kann ich das beheben?



Vielen Dank schon mal.



Rosi12