WIN 11 ist der größte Schrott, den ich je gesehen habe.

Warum funktionieren bei diesem Mistprogramm so viele Dinge nicht.

Weil Windows 11 eben ein Schrott-BS ist. Das steckt immer noch voller Bugs, die nie bereinigt werden.

Aber so ganz verstehe ich dich leider auch nicht. Die Windows Update-Bereinigung findet man doch unter der "Datenträgerbereinigung"! - Einfach mal ins Suchfeld das Wort Datenträgerbereinigung eingeben. Dort findest du dann auch den Punkt "Updatebereinigung". Das Proggy als Admin starten und los geht's.....

Aber wahrscheinlich melden sich bei dir jetzt auch die üblichen Verdächtigen, die dir erzählen, dass das ein Schrottsystem ist, weil du es geschrottet hast; wie bei mir auch immer.

Keine Ahnung warum das so ist. Könnte es sein, dass du einen lokalen Account hast? - Das gefällt MS ja überhaupt nicht (mein Account ist auch lokal und ich vermute, dass ich so manches kleines Problem habe, weil ich keinen MS-Account habe und die die immer auf mir herumhacken, haben u.U. eben einen MS-Account.

Solange es aber möglich ist, einen lokalen Account zu haben, werde ich beim lokalen Account bleiben.

Wenn Windows 12 dann irgendwann kommen wird und die Unterstützung für win 11 enden wird, werde ich MS höchstwahrscheinlich ade sagen und Zorin OS als BS installieren.

Im Großen und Ganzen funktioniert bei mir ja alles, wie es soll. - Es gibt halt nur ein paar kleine Zickereien, die mich ein wenig nerven, aber auszuhalten sind.

Die, die immer über mich meckern, haben damit einen schönen Zeitvertreib. Es sei ihnen gegönnt. Was stört es den Baum, wenn sich der Bär an ihm schuppert?