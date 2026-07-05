Startmenü-Suche erstes Mal erst nach 20-30 Sekunden

Hallo zusammen

Unser IT-Dienstleister hat ein neues Image für die neuen Schülergeräte aufgesetzt. Also frische Windows 11 25H2 Installation mit aktuellen Updates und Treibern. Auf einem Testrechner zeigt sich folgender Fehler: Sowohl mit lokalem Admin angemeldet als auch mit neuen Usern: Nach der Anmeldung (egal wie viel Zeit man verstreichen lässt), wird bei der ersten Suchanfrage im Startmenü nur ein weisses Bild gezeigt. Die Ergebnisse fehlen, aber anscheinend werden sie gefunden, denn tippt man eine App ein und drückt Enter, wird sie geöffnet. Suchindizierung wurde schon neu erstellt, Windows Search Dienst läuft. Wenn man nach Eingabe im Suchfeld etwa 20-30 Sekunden wartet, erscheinen die Resultate. Auch bei weiteren Suchen, bis man den Rechner neu startet, dann läuft es das erste Mal wieder genau so. Der Dienstleister meint, das sei völlig normal. Glaube ich überhaupt nicht. Wir haben andere Laptops in der Schule, bei welchen die Suche direkt funktioniert oder vielleicht mit 3-4 Sekunden Verzögerung beim ersten Mal.

Was würdet ihr vermuten? Wo müsste ich suchen, um das Problem zu finden?

Gruss und Dank

Thomas