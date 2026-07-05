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Startmenü-Suche erstes Mal erst nach 20-30 Sekunden

Sovebämse / 4 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen

Unser IT-Dienstleister hat ein neues Image für die neuen Schülergeräte aufgesetzt. Also frische Windows 11 25H2 Installation mit aktuellen Updates und Treibern. Auf einem Testrechner zeigt sich folgender Fehler: Sowohl mit lokalem Admin angemeldet als auch mit neuen Usern: Nach der Anmeldung (egal wie viel Zeit man verstreichen lässt), wird bei der ersten Suchanfrage im Startmenü nur ein weisses Bild gezeigt. Die Ergebnisse fehlen, aber anscheinend werden sie gefunden, denn tippt man eine App ein und drückt Enter, wird sie geöffnet. Suchindizierung wurde schon neu erstellt, Windows Search Dienst läuft. Wenn man nach Eingabe im Suchfeld etwa 20-30 Sekunden wartet, erscheinen die Resultate. Auch bei weiteren Suchen, bis man den Rechner neu startet, dann läuft es das erste Mal wieder genau so. Der Dienstleister meint, das sei völlig normal. Glaube ich überhaupt nicht. Wir haben andere Laptops in der Schule, bei welchen die Suche direkt funktioniert oder vielleicht mit 3-4 Sekunden Verzögerung beim ersten Mal.

Was würdet ihr vermuten? Wo müsste ich suchen, um das Problem zu finden?

Gruss und Dank
Thomas

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andy11 Sovebämse „Startmenü-Suche erstes Mal erst nach 20-30 Sekunden“
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ein neues Image für die neuen Schülergeräte aufgesetzt. Also frische Windows 11 25H2 Installation mit aktuellen Updates und Treibern.

Für mich steckt da ein kleiner Wiederspruch drin. Klar kann der Dienstl.

nicht eine Installation auf jede Kiste einzeln durchführen.

Zunächst würde ich auf einem betroffenen Rechner die Systemdateien

überprüfen.

Ich lehn mich jetzt mal aus dem Fenster: Sollten beschädigte Dateien

gefunden werden, auf einem zweiten Rechner prüfen. Ist  da ebenfalls

was fehlerhaft, den Dienstleister bestellen. Dann könnte sein Image

nicht sauber sein.

Prüfen damit: sfc /scannow

Andy

Kleine Taten, die man ausfuert, sind besser als grosse die man plant.
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Sovebämse andy11 „Für mich steckt da ein kleiner Wiederspruch drin. Klar kann der Dienstl. nicht eine Installation auf jede Kiste einzeln ...“
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Hallo Andy

Weiss nicht genau, welchen Widerspruch du meinst. Der Dienstleister hat auf einem Mastergerät eine Windows Installation mit aller Software gemacht. Dieses Image hat er dann auf einen Laptop aufgespielt, damit wir (die Schule) testen können, ob alles zu unserer Zufriedenheit läuft, bevor alle neuen Laptops damit bespielt werden. Und das tut es eben nicht (Startmenü-Problem). Darauf angesprochen meinte der Dienstleister, dass es normal sei, dass die Suche nicht sofort verfügbar sei. Das ist leider typisch bei diesem Dienstleister, dass Dinge behauptet werden und wir damit abgespiesen werden. Ich bin nur ein kleiner IT-Firstlevel-Supporter und gleichzeitig Lehrer. Ich kann nicht viel machen, wenn der Leiter ICT sich auf die Aussage des Dienstleisters stützt. Aber ich kann auf dem Testgerät versuchen den Fehler zu finden und zu beweisen, dass es lösbar ist. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Ich versuche gerne deinen Tipp, fände es aber seltsam, wenn auf einer frischen Neuinstallation bereits Systemdateien korrupt wären.

Gruss
Thomas

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hjb Sovebämse „Startmenü-Suche erstes Mal erst nach 20-30 Sekunden“
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https://winfuture.de/news,159765.html 

Liegt möglicherweise daran......

Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
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Sovebämse hjb „https://winfuture.de/news,159765.html Liegt möglicherweise daran......“
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Danke für den Tipp. Aber es ist nicht ein zusätzliches weisses Fenster, es ist einfach das normale Suchfenster des Startmenüs, das leer ist und keine Resultate anzeigt. Chrome war auch nicht installiert, als das Problem schon auftrat.

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