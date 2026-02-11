Windows 11 297 Themen, 5.291 Beiträge

Patchday 10.2.26 : Nur Info

pappnasen

Hallo.

Seit gestern gibt es bei der Reinigung der temporären Dateien keine Windows Update Bereinigung mehr.

Eludi84 pappnasen „Patchday 10.2.26 : Nur Info“
Ist das im Bild gemeint?

pappnasen Eludi84 „Ist das im Bild gemeint?“
Genau Zeile 1 ist nicht mehr da.

Eludi84 pappnasen „Genau Zeile 1 ist nicht mehr da.“
Das Foto habe ich heute nach den Updates gemacht, also alles wie immer!

pappnasen Eludi84 „Das Foto habe ich heute nach den Updates gemacht, also alles wie immer!“
Bei mir nicht und das bei zwei PCs.

mawe2 pappnasen „Bei mir nicht und das bei zwei PCs.“
Vielleicht liegt das auch wieder am S-Modus?

gast1000 Eludi84 „Das Foto habe ich heute nach den Updates gemacht, also alles wie immer!“
Ist bei mir auch noch da nach dem Update.

Dürfte bei größeren Updates wieder erscheinen...

Kein Backup? Kein Mitleid!
