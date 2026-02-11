Patchday 10.2.26 : Nur Info

Hallo.
Seit gestern gibt es bei der Reinigung der temporären Dateien keine Windows Update Bereinigung mehr.
Ist das im Bild gemeint?
Genau Zeile 1 ist nicht mehr da.
Das Foto habe ich heute nach den Updates gemacht, also alles wie immer!
Bei mir nicht und das bei zwei PCs.
Vielleicht liegt das auch wieder am S-Modus?
Ist bei mir auch noch da nach dem Update.
Dürfte bei größeren Updates wieder erscheinen...