Nach Updates stimmt regelmäßig die Uhrzeit nicht mehr

Ich erlebe es nach jedem Update am nächsten Morgen nach dem Kaltstart (nicht am Tag des Updates, da geht die Uhr noch korrekt):

Die Windows-Uhr geht dann eine Stunde nach (An der Sommer- oder Winterzeit kann es nicht liegen, denn die Umstellung erfolgt ja erst noch....).

Das nervt. Vor allem, wenn ich dann nicht dran denke und NordVPN starte. Das kann sich mit der falschen Uhrzeit einfach nicht mit den VPN-Servern verbinden.

An der BIOS-Batterie liegt es nicht. Die ist prall gefüllt und in BIOS wird auch die richtige Zeit angezeigt.

Abhilfe schafft nur, in den Einstellungen den automatischen Abruf der Uhrzeit zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Dann geht auch die Windows-Systemuhr wieder richtig. Aber das ist irgendwie ein merkwürdiger Bug.

Hat jemand hier das auch schon erlebt? Oder kann mir jemand sagen, woran das bei mir liegen könnte?

Es ist ja nicht weiter tragisch. Es nervt halt nur einmal im Monat....