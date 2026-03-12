Windows 11 309 Themen, 5.461 Beiträge

Nach Updates stimmt regelmäßig die Uhrzeit nicht mehr

winnigorny1 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich erlebe es nach jedem Update am nächsten Morgen nach dem Kaltstart (nicht am Tag des Updates, da geht die Uhr noch korrekt):

Die Windows-Uhr geht dann eine Stunde nach (An der Sommer- oder Winterzeit kann es nicht liegen, denn die Umstellung erfolgt ja erst noch....).

Das nervt. Vor allem, wenn ich dann nicht dran denke und NordVPN starte. Das kann sich mit der falschen Uhrzeit einfach nicht mit den VPN-Servern verbinden.

An der BIOS-Batterie liegt es nicht. Die ist prall gefüllt und in BIOS wird auch die richtige Zeit angezeigt.

Abhilfe schafft nur, in den Einstellungen den automatischen Abruf der Uhrzeit zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Dann geht auch die Windows-Systemuhr wieder richtig. Aber das ist irgendwie ein merkwürdiger Bug.

Hat jemand hier das auch schon erlebt? Oder kann mir jemand sagen, woran das bei mir liegen könnte?

Es ist ja nicht weiter tragisch. Es nervt halt nur einmal im Monat....

st.lu winnigorny1 „Nach Updates stimmt regelmäßig die Uhrzeit nicht mehr"
Hallo, 

Hört sich für mich nach "koordinierter Weltzeit" an. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit 

Eine Stunde dazuaddieren, und du hast MEZ. 

Addiert man eine Stunde zur UTC, erhält man die Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

 So zu lesen in Wikipedia. 

Das ist eine gängige Methode in Linux, auf UTC den Versatz seiner "Ortszeit"  zu addieren. 

https://de.console-linux.com/?p=18171 

Viel Vergnügen beim Informieren.

andy11 st.lu
Windows (23H2):

Rechtsklick auf Datum und Uhrzeit. Dann selbiges anpassen.

winnigorny1 andy11
Windows (23H2): Rechtsklick auf Datum und Uhrzeit. Dann selbiges anpassen.

Danke für deine Antwprt - aber:

Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. - Zunächts einmal: Ich habe Windows 25H2 am Laufen und nicht 23H2).

Und ob ich nun unten in der Leiste einen Rechtsklick auf Datum und Uhrzeit mache, oder ob ich gleich in die Einstellungen gehe und dort auf Datum und Uhrzeit klicke, macht keinen Unterschied. 

In beiden Fällen muss ich "Uhrzeit automatisch festlegen" und dann einmal deaktivieren und wieder aktieren, um die korrekte Zeit zu erhalten. - Es ist und bleibt nervig.

Meine Frage zielt eigentlich darauf ab, ob man diesen Fehler/Bug grundsätzlich irgendwie bereinigen kann. - Ich fürchte jedoch mittlerweile, dass das nicht möglich sein wird.

Windows 11 eben. Ein völlig vermurkstes System. Schätze mal, dass mein nächster Rechner die Pro-Version von Zorin-OS bekommen wird. Mit Windoofs stehe ich irgendwie auf dem Kriegsfuß. MS kriegt es einfach nicht hin, das System "glattzubügeln" - da scheint Hopfen und Malz verloren zu sein. Stirnrunzelnd

andy11 winnigorny1
Windows 11 eben. Ein völlig vermurkstes System.
Mit Windoofs stehe ich irgendwie auf dem Kriegsfuß.
MS kriegt es einfach nicht hin, das System "glattzubügeln"

winnigorny1 st.lu
Hört sich für mich nach "koordinierter Weltzeit" an.


Danke für deine Antwort. Ein Dual-Boot habe ich nicht. Ich habe ausschließlich Windows 11 auf meinem PC.

Die Frage ist eben nur:

Warum passiert das auf meinem PC - auf denen von anderen Menschen jedoch nicht und kann man das irgendwie/irgendwo dauerhaft abstellen? - Es nervt einfach...

