Ist MS eingeknickt?

Ich schreibe erstaunlicherweise vom Lapop meiner Frau. Eigentlich sollte der 12 Jahre alte HP-Laptop heute gar nicht mehr starten!

Er hat nämlich noch die alten Sicherheitszertifikate. Das BIOS ist so alt, dass es schon seit Jahren keine Updates mehr erhalten hat und daher wurden wohl auch die neuen Zertifikate nicht upgedated. Ich kann mir das jedenfalls nicht erklären.

Und bevor jemand fragt: Nein, der läuft nicht im LegacyMode, sondern im UEFIMode.

Für alle Fälle habe ich schon damit gerechnet, dass die Kiste heute morgen Elektroschrott sein würde und sicherheitshalber habe ich einen Bootstick eingerichtet, mit dem ich ZorinOS installieren wollte. Und natürlich sind alle Daten und die Profile vom FF und Thunderbird auch extern gesichert.

Das Umfrickeln von Windows zu ZorinOS ist jetzt erstmal hinfällig. Nächste Woche bekommt meine Frau ohnehin einen neuen Laptop und den werde ich mit dem neuen RUFUS einrichten.

Der alte, von dem ich jetzt schreibe, wird dann der Zweitlaptop mit ZorinOS für den Urlaub und unterwegs sein.

Kann mir jemand erklären, woran das liegt? Will MS jetzt gnädigerweise doch nicht Rechner ohne die neuen Zertifikate zu Elektroschrott machen? Oder könnte das Gründe haben, die ich alter Verschwörungstheoretiker jetzt erstmal nicht offenlegen möchte? - Ich hab da so einen leisen Verdacht.