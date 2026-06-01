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Ist MS eingeknickt?

winnigorny1 / 29 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich schreibe erstaunlicherweise vom Lapop meiner Frau. Eigentlich sollte der 12 Jahre alte HP-Laptop heute gar nicht mehr starten!

Er hat nämlich noch die alten Sicherheitszertifikate. Das BIOS ist so alt, dass es schon seit Jahren keine Updates mehr erhalten hat und daher wurden wohl auch die neuen Zertifikate nicht upgedated. Ich kann mir das jedenfalls nicht erklären.

Und bevor jemand fragt: Nein, der läuft nicht im LegacyMode, sondern im UEFIMode.

Für alle Fälle habe ich schon damit gerechnet, dass die Kiste heute morgen Elektroschrott sein würde und sicherheitshalber habe ich einen Bootstick eingerichtet, mit dem ich ZorinOS installieren wollte. Und natürlich sind alle Daten und die Profile vom FF und Thunderbird auch extern gesichert.

Das Umfrickeln von Windows zu ZorinOS ist jetzt erstmal hinfällig. Nächste Woche bekommt meine Frau ohnehin einen neuen Laptop und den werde ich mit dem neuen RUFUS einrichten.

Der alte, von dem ich jetzt schreibe, wird dann der Zweitlaptop mit ZorinOS für den Urlaub und unterwegs sein.

Kann mir jemand erklären, woran das liegt? Will MS jetzt gnädigerweise doch nicht Rechner ohne die neuen Zertifikate zu Elektroschrott machen? Oder könnte das Gründe haben, die ich alter Verschwörungstheoretiker jetzt erstmal nicht offenlegen möchte? - Ich hab da so einen leisen Verdacht.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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jofri62 winnigorny1 „Ist MS eingeknickt?“
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Hallo winni,

Dell 5491 und Dell 5420, mit MS- Konto, laufen auch noch mit den alten Sicherheitszertifikaten.

Gruß

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winnigorny1 jofri62 „Hallo winni, Dell 5491 und Dell 5420, mit MS- Konto, laufen auch noch mit den alten Sicherheitszertifikaten. Gruß“
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Dell 5491 und Dell 5420, mit MS- Konto, laufen auch noch mit den alten Sicherheitszertifikaten.

Ist ja ein Ding!

So langsam härtet sich jetzt mein Verdacht, warum MS evt. eingeknickt ist. - Könnte doch sein, dass MS füchtet, dass immer mehr Anwender verständlicherweise zu Linux wechseln. Und die Befürchtung ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn man da mal in Netz recherchiert.

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mumpel1 winnigorny1 „Ist MS eingeknickt?“
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Das ist aber noch 25H2. Wenn im Oktober 26H2 kommt, könnte Dein Rechner dieses Update nicht bekommen.

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winnigorny1 mumpel1 „Das ist aber noch 25H2. Wenn im Oktober 26H2 kommt, könnte Dein Rechner dieses Update nicht bekommen.“
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Wenn im Oktober 26H2 kommt, könnte Dein Rechner dieses Update nicht bekommen.

Mein Rechner schon. - Es geht um den Läppi meiner Frau und nicht um meinen Rechner, der die neuen Zertifikate schon lange hat...

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Eludi84 winnigorny1 „Ist MS eingeknickt?“
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Das Thema wird zum Einen bei Deskmodder hinreichend erklärt und

zum Zweiten könntest Du Deinen Fragenkatalog bei Saloman Kane nochmals durchgehen bzw. das Video generell ansehen.

19.10.2026  

Zitat bei Borncity:

Das Windows Production PCA 2011

Das bisher verwendete Zertifikat wurde aber vor langer Zeit, konkret im Jahr 2011, ausgestellt und läuft am Montag, den 19. Oktober 2026, nach 15 Jahren Gültigkeit, aus. Maschinen, die Secure Boot verwenden und bis zu diesem Zeitpunkt nicht aktualisiert wurden, können dann nicht mehr starten.

Dein Verdacht und @jofri62 Unbekümmertheit sind dann für die Tonne. (siehe @mumpel1).

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gast1000 Eludi84 „Das Thema wird zum Einen bei Deskmodder hinreichend erklärt und zum Zweiten könntest Du Deinen Fragenkatalog bei Saloman ...“
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Moin,

die Secure Boot verwenden

Da hilft eben nur noch im Bios anschalten...Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Eludi84 gast1000 „Moin, Da hilft eben nur noch im Bios anschalten... Gruß“
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Moin,

schon, aber dann muß aber auch die CPU passen was ja mit Rufus derzeit umgangen werden kann.
Spätestens wenn dann bestimmte Software Ärger macht kommt das wieder auf...booten ist ja nur das Eine.

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gast1000 Eludi84 „Moin, schon, aber dann muß aber auch die CPU passen was ja mit Rufus derzeit umgangen werden kann. Spätestens wenn dann ...“
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Die Deskmodder basteln bestimmt was Zwinkernd

Sowie sie auch bestimmte ISO,s zur Verfügung stellen, die im voraus bestimmte Eigenschaften von WIN11 nicht installieren...

Schauen wir mal,

ich habe ein Uralt-Book mit WIN11 (Aspire One 721, 16 Jahre alt) zum Spaß grottenlahm laufen und ich bin gespannt...

Gruß 

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Eludi84 gast1000 „Die Deskmodder basteln bestimmt was Sowie sie auch bestimmte ISO,s zur Verfügung stellen, die im voraus bestimmte ...“
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ein Uralt-Book mit WIN11

HP ProBook mit CPU 4.Gen tut es seit paar Tagen auch- ist ebenfalls nur zum Spaß.

Nebenbei zeigt das Teil auch, daß der MIL Standard 810(H) bei der Kiste sich wohl bei diesen Tests und den Bewerbungen dafür nur als Luftblase äußert...designed / planned uns so Zeugs aber nix wirklich Greifbares...nicht mal für geschenkt.
ÜberraschtZwinkernd

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gast1000 Eludi84 „HP ProBook mit CPU 4.Gen tut es seit paar Tagen auch- ist ebenfalls nur zum Spaß. Nebenbei zeigt das Teil auch, daß der ...“
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Nebenbei könnte man auch einen Updateblocker für WIN installieren, der die Updates für alle Zeiten blockiert und dann mit dem bestehenden System weiter rödeln, bevor die Kiste gar nicht mehr startet...

Geht nicht, gibt's nicht...  Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Eludi84 gast1000 „Nebenbei könnte man auch einen Updateblocker für WIN installieren, der die Updates für alle Zeiten blockiert und dann ...“
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Geht nicht, gibt's nicht...

Natürlich aber auch da könnte bestimmte Software maulen!

PS:
Schau die das mal an und dazu unter Werkzeug das Win11Debloat (Tool). Da ist auch was für State_of_ Art- KI/AI Installationen dabei, falls dich das mal trifft. Cool

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winnigorny1 Eludi84 „Natürlich aber auch da könnte bestimmte Software maulen! PS: Schau die das mal an und dazu unter Werkzeug das ...“
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Schau die das mal an und dazu unter Werkzeug das Win11Debloat (Tool).

Sieht für mich im Detail ganz ähnlich aus, wie der verteufelte O&O AppBuster Unschuldig.....

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Eludi84 winnigorny1 „Sieht für mich im Detail ganz ähnlich aus, wie der verteufelte O O AppBuster .....“
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im Detail

Liegst Du leider falsch- das Teil ist von 07/2024...

Wenn schon dann zumindest Shutup 10 allerdings vertraue ich mehr auf Deskmodder bzw. die dort tätigen User.
Aber jeder wie er meint und kann.

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gast1000 Eludi84 „Liegst Du leider falsch- das Teil ist von 07/2024... Wenn schon dann zumindest Shutup 10 allerdings vertraue ich mehr auf ...“
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Ich hatte den mal eine Zeitlang installiert und es gab keinerlei Probleme damit:

https://github.com/Hudrig0/Windows-Update-Blocker

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Eludi84 gast1000 „Ich hatte den mal eine Zeitlang installiert und es gab keinerlei Probleme damit: ...“
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Hält bis zum nächsten Feature Update, danach wieder neu starten.

Der ganze Käse um MS bzw. Win11 wird mir langsam zuviel und daher versuche ich grade das von mir verlinkte- mal sehen wielange das hält.

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gast1000 Eludi84 „Hält bis zum nächsten Feature Update, danach wieder neu starten. Der ganze Käse um MS bzw. Win11 wird mir langsam zuviel ...“
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Ich mache mir da auch keinen Hals.

Gestern das neueste 2026 Biosupdate von MSI auf meiner Hauptkiste installiert, perfekt wie immer, wöchentliche Spiegelungen und ferddich...

Und da dieser Nickleserver laufend abkackt, gehe ich jetzt im meinen Garten und pflege meine Pflanzen...Zwinkernd

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
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Eludi84 gast1000 „Ich mache mir da auch keinen Hals. Gestern das neueste 2026 Biosupdate von MSI auf meiner Hauptkiste installiert, perfekt ...“
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Per Ping bleibt er ja erreichbar was aber uns nix nützt...

Ich gehe zur Physio das Titan entrosten Zwinkernd.

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gast1000 Eludi84 „Per Ping bleibt er ja erreichbar was aber uns nix nützt... Ich gehe zur Physio das Titan entrosten .“
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Mach das...Zwinkernd

Kein Backup? Kein Mitleid!
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winnigorny1 gast1000 „Ich mache mir da auch keinen Hals. Gestern das neueste 2026 Biosupdate von MSI auf meiner Hauptkiste installiert, perfekt ...“
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Und da dieser Nickleserver laufend abkackt, gehe ich jetzt im meinen Garten und pflege meine Pflanzen...

Das ist mit Sicherheit eine gute Idee.... Lachend

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winnigorny1 Eludi84 „Liegst Du leider falsch- das Teil ist von 07/2024... Wenn schon dann zumindest Shutup 10 allerdings vertraue ich mehr auf ...“
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Wenn schon dann zumindest Shutup 10

Ich habe Shutup 10. In der Vollversion, die im Hintergrund läuft und bis jetzt alles SuperOK damit.

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Eludi84 winnigorny1 „Ich habe Shutup 10. In der Vollversion, die im Hintergrund läuft und bis jetzt alles SuperOK damit.“
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Na dann...

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winnigorny1 Eludi84 „Na dann...“
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Na dann...

Jo. Teste doch mal die Vollversion von ShutUp10. Ist nicht besonders teuer (knapp 15 €) und man kann ja auch allle Einstellungen, die man machte,wieder mit Shutup rückgängig machen und es dann deinstallieren.

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Eludi84 winnigorny1 „Jo. Teste doch mal die Vollversion von ShutUp10. Ist nicht besonders teuer knapp 15 € und man kann ja auch allle ...“
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Das geht auch mit den von mir verlinkten Tools...
wird auch beim Saloman Kane empfohlen falls Du Dich da mal wieder informieren wolltest. Zwinkernd

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winnigorny1 Eludi84 „Das geht auch mit den von mir verlinkten Tools... wird auch beim Saloman Kane empfohlen falls Du Dich da mal wieder ...“
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wird auch beim Saloman Kane empfohlen falls Du Dich da mal wieder informieren wolltest.

Muß ich nicht. Ich habe bei ihm in dem betreffenden Thread geschrieben, dass ich den winslop bei einem neu aufgesetzen System anwenden würde, aber bei meinem Windows im laufenden Betrieb lieber bei ShutUp10 in der Vollversion bleiben würde und habe daraufhin ein "Herzchen" als Kommentar von ihm erhalten...

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winnigorny1 Nachtrag zu: „Muß ich nicht. Ich habe bei ihm in dem betreffenden Thread geschrieben, dass ich den winslop bei einem neu aufgesetzen ...“
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im laufenden Betrieb lieber bei ShutUp10 in der Vollversion bleiben würde und habe daraufhin ein "Herzchen" als Kommentar von ihm erhalten...

Ich meinte natürlich beim O&O AppBuster, mit dem ich die Bloatware entfernte... Verlegen

Bei ShutUp10 in der Pro-Version, die im Hintergrund läuft und bei Updates/Upgrades auch diesbezügliche Änderungen prüft und unterbindet, bin ich in dieser Kombination bestens aufgehoben.

Aber auf dem neuen Laptop, den meine Frau demnächst bekommt, wird 'ne RUFUS-Installation - wie schon zuvor beschrieben - durchgeführt werden und anschließend kommt dann der Winslop druff. Dann kann ich die Installation von Shutup wohl vermeiden, oder was meinst du dazu, Eludi84?

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Eludi84 winnigorny1 „Ich meinte natürlich beim O O AppBuster, mit dem ich die Bloatware entfernte... Bei ShutUp10 in der Pro-Version, die im ...“
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Da ich nicht vor dem Lenovo sitze und dessen weitere Installation kenne ist es trotzdem ein gangbarer Weg wenn man die Optionen beachtet.

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winnigorny1 Eludi84 „Da ich nicht vor dem Lenovo sitze und dessen weitere Installation kenne ist es trotzdem ein gangbarer Weg wenn man die ...“
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ist es trotzdem ein gangbarer Weg wenn man die Optionen beachtet.

Natürlich. Auch.

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andy11 gast1000 „Nebenbei könnte man auch einen Updateblocker für WIN installieren, der die Updates für alle Zeiten blockiert und dann ...“
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Oh, ein paar Leute die das Spielen noch nicht verlernt haben.

Da pass ich ja mit einem Fujitsu Livebook A Series besten rein.

Dem Ding hatte ich ne I5 verpasst und was noch an passenden

RAM zu finden war. Win11pro Betriebssystembuild    26200.6584.

Schaun mer mal. Andy

PS: Heut ist Kindertag. Also weiterspielen.

Wenn dich dumme Menschen wuetend machen, freu dich darueber. Deine Wut wird vergehen, ihre Dummheit bleibt! Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
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gast1000 andy11 „Oh, ein paar Leute die das Spielen noch nicht verlernt haben. Da pass ich ja mit einem Fujitsu Livebook A Series besten ...“
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Heut ist Kindertag. Also weiterspielen.

Meine jüngste Enkelin wird heute 3.

Der Opa ist beladen schon unterwegs...Zwinkernd

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