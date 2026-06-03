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Fehler beim Aufheben der Gerätetrennung, PC startet wiederholt neu

Conni3 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo, seit gestern zwei RAM-Riegel durch zwei andere ersetzt worden sind, ist es wiederholt dazu gekommen, dass der PC nach dem Neustart  abgeschaltet und neu gestartet hat. Heute sogar zweimal hintereinander. Jedoch kam kein Bluescreen, sondern vor dem erneuten Hochfahren  ein schwarzer Bildschirm mit der Info: "could not restart"-- weiteres konnte ich nicht mehr lesen, da es nur kurzzeitig anzeigte.

In der Ereignisanzeige steht dazu folgendes: 

"Fehleranzeige beim Aufheben der Gerätetrennung (Entkoppelung)" und

"Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff80083b23ce9, 0xffffd40f32ca4440, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\060326-6968-01.dmp. Berichts-ID: a7051584-7819-439f-ad16-b54da71299b1."

Weiß jemand, womit das zu tun hat und ob es beseitigt werden kann?

danke im Voraus

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hascherl Conni3 „Fehler beim Aufheben der Gerätetrennung, PC startet wiederholt neu“
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Passiert das bei jedem Start oder nur gelegentlich?

Werden denn beide Riegel erkannt, wenn der PC hochgefahren ist?

Testweise nur einen Riegel einsetzen, hochfahren, wenn alles ok ist, den zweiten einsetzen.

Gegebenenfalls die Riegel in den RAM- Bänken tauschen, um evtl. Fehler zu erkennen.

Was hast du bisher getan, um den Fehler einzugrenzen?

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