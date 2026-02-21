Windows 11 303 Themen, 5.365 Beiträge

Externe Festplatte unter W11

Traute / 8 Antworten

Leute könnt ihr mir helfen?

Habe eine neue Festplatte an meinen Laptop angeschlossen und die Daten von einer älteren externen Festplatte auf die Neue gezogen. Nun mein Problem, mit einmal ist sie SCHREIBGESCHÜTZT, wie bekomme ich den Schreibschutz der Festplatte weg ?

Wie und was die Ursachen sind, keine Ahnung .

Gibt es eine unkomplizierte Anleitung dafür, bin kein Profi !!! 

MFG TRAUTE

gast1000 Traute
Langsam.

Du hast eine neue Platte in das Book gebaut und dann von einer ext. Platte Daten auf die Bookplatte kopiert? 

Und jetzt ist die Bookplatte schreibgeschützt?

Oder hast du 2 ext. Platten an das Book angeschlossen und dann Daten verschoben?

Gruß

Traute gast1000
Habe 2 externe Festplatten angeschlossen. Da die ältere den Geist aufgibt und wie du sagst die Daten von der Alten auf die Neue verschoben:

Traute gast1000
Habe eine neue externe Festplatte 2,5 SATA - USB 3.0 an meinen Laptop angeschlossen, wurde auch erkannt. Mein Problem ist das sie schreibgeschützt ist und ich damit nicht agieren kann .
Wie kann ich den Schreibschutz entfernen um die Festplatte benutzen zu können ? Muss dazu sagen das ich schon Daten von einer alten Festplatte drauf gespiegelt habe . Gibt es da ein Programm was man nützen könnte, denn ich bin nicht gerade ein Profi und möchte nicht ins System eingreifen mit DISKPART oder so !

gast1000 Traute
Ist die ganze Platte schreibgeschützt, oder nur alle Daten? 

Also, kannst du noch neue Daten auf die neue Platte verschieben?

Traute gast1000
Neue Daten bekomme ich nicht auf die Neue Festplatte,die verschobenen von der Alten Festplatte kann ich einsehen.

gast1000 Traute
Also, es gibt einige Möglichkeiten!

Als erstes würde ich die neue Platte abziehen, dann das Book  komplett runter fahren (muss komplett aus sein, kein Ruhezustand)

Jetzt das Book wieder hochfahren und denn erst die Platte in das Book wieder einstecken!

Ist jetzt die Platte immer noch schreibgeschützt, hilft nur noch das hier...

Aus dem Netz kopiert:

Wenn eine externe Festplatte plötzlich schreibgeschützt ist,liegt meist ein Dateisystemfehler, ein aktivierter Schutzschalter oder ein Rechteproblem vor. Versuchen Sie zuerst, das Gerät sicher zu entfernen und neu anzuschließen. Überprüfen Sie den physischen Schalter (falls vorhanden) und führen Sie eine Windows-Fehlerüberprüfung durch. Hier sind die besten Lösungswege, um den Schreibschutz aufzuheben:

  • Physischen Schalter prüfen: Manche Festplatten/USB-Sticks haben einen kleinen Schalter, der versehentlich auf "Lock" gestellt wurde YouTube.
  • Datenträger auf Fehler prüfen (Windows):
    1. Rechtsklick auf das Laufwerk im Explorer -> Eigenschaften -> Tools.
    2. Unter "Fehlerüberprüfung" auf Prüfen klicken.
  • Diskpart-Befehl (CMD):
    1. cmd als Administrator starten.
    2. diskpart eingeben.
    3. list disk -> select disk X (X ist die externe Platte) -> attributes disk clear readonly.
  • Wobei Diskpart die eigene WIN-Lösung ist, muss man aber wissen, wie es geht...
Traute gast1000
Dankeschön für deine Bemühungen

Eludi84 gast1000
Diskpart will er ja eher vermeiden nur ist das schon die bessere Lösung / der bessere Versuch dafür.

Ausnahmsweise auch mal ein Link zu Chip zum Thema.

