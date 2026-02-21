Externe Festplatte unter W11

Also, es gibt einige Möglichkeiten!
Als erstes würde ich die neue Platte abziehen, dann das Book komplett runter fahren (muss komplett aus sein, kein Ruhezustand)
Jetzt das Book wieder hochfahren und denn erst die Platte in das Book wieder einstecken!
Ist jetzt die Platte immer noch schreibgeschützt, hilft nur noch das hier...
Aus dem Netz kopiert:
Wenn eine externe Festplatte plötzlich schreibgeschützt ist,liegt meist ein Dateisystemfehler, ein aktivierter Schutzschalter oder ein Rechteproblem vor. Versuchen Sie zuerst, das Gerät sicher zu entfernen und neu anzuschließen. Überprüfen Sie den physischen Schalter (falls vorhanden) und führen Sie eine Windows-Fehlerüberprüfung durch. Hier sind die besten Lösungswege, um den Schreibschutz aufzuheben:
-
Physischen Schalter prüfen: Manche Festplatten/USB-Sticks haben einen kleinen Schalter, der versehentlich auf "Lock" gestellt wurde YouTube.
-
Datenträger auf Fehler prüfen (Windows):
- Rechtsklick auf das Laufwerk im Explorer -> Eigenschaften -> Tools.
- Unter "Fehlerüberprüfung" auf Prüfen klicken.
-
Diskpart-Befehl (CMD):
-
cmd als Administrator starten.
-
diskpart eingeben.
-
list disk ->
select disk X (X ist die externe Platte) ->
attributes disk clear readonly.
-
Wobei Diskpart die eigene WIN-Lösung ist, muss man aber wissen, wie es geht...