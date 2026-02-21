Externe Festplatte unter W11

Leute könnt ihr mir helfen?

Habe eine neue Festplatte an meinen Laptop angeschlossen und die Daten von einer älteren externen Festplatte auf die Neue gezogen. Nun mein Problem, mit einmal ist sie SCHREIBGESCHÜTZT, wie bekomme ich den Schreibschutz der Festplatte weg ?

Wie und was die Ursachen sind, keine Ahnung .

Gibt es eine unkomplizierte Anleitung dafür, bin kein Profi !!!

MFG TRAUTE