Windows 11 308 Themen, 5.450 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Die neuen Sicherheitszertifikate

winnigorny1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles

Moin,

habe schlußendlich im UEFI rumgefummelt, damit die Sicherheitszertifikate installiert werden und dann mit dem folgenden Powershell Befehl überprüft:

[System.Text.Encoding]::ASCII. GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023' 

Es wurde in einer neuen Zeile "True" ausgegeben.

Ich habe davon auch einen Screenshot gemacht, aber seit etwa einem Jahr kann ich hier keine Screenshots mehr einstellen. Wenn ich das versuche, "ruckt" die Anzeige einmal kurz, aber es passiert leider nichts...

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 winnigorny1 „Die neuen Sicherheitszertifikate“
Optionen

Stell doch einfach die Textausgabe der PowerShell hier ein.
(Ein Screenshot ist in diesem Fall doch gar nicht nötig.)

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 mawe2 „Stell doch einfach die Textausgabe der PowerShell hier ein. Ein Screenshot ist in diesem Fall doch gar nicht nötig.“
Optionen
Stell doch einfach die Textausgabe der PowerShell hier ein.

Danke für den Hinweis. - Du meinst also, dass ich den Text der Powershell kopieren und hier einstellen soll? Hier ist er. Habe den Text hier jetzt in Anführungszeichen gesetzt:

"PowerShell 7.5.4
PS C:\Windows\System32> [System.Text.Encoding]::ASCII. GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'
True
PS C:\Windows\System32>"

Hoffe, dass da bei mir dann alles klar ist?

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
jofri62 winnigorny1 „Die neuen Sicherheitszertifikate“
Optionen

Hallo winni

ich stelle Bilder mit der Knipse vor dem Smiley ein.

Gruß

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 jofri62 „Hallo winni ich stelle Bilder mit der Knipse vor dem Smiley ein. Gruß“
Optionen

.... funktioniert bei mir nicht. Ich kann da den Speicherort nicht frei wählen, sondern werde immer zu einem Ort geleitet, auf dem ich mal früher Bilder ablegt. Wenn ich neue da rein speichere, finde ich sie nicht, da keine Dateinamen angezeigt werden, sondern nur kleine Icons und das sind "Millionen"......

Und ganz nebenbei: Das ist nicht mein Problem, dass ich jetzt gern gelöst haben würde, sondern ich möchte gern wissen, ob ich mich bezüglich der neuen Sicherheitszertifikate endlich entspannt zurücklehnen kann, oder nicht!!!

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
hddiesel winnigorny1 „.... funktioniert bei mir nicht. Ich kann da den Speicherort nicht frei wählen, sondern werde immer zu einem Ort geleitet, ...“
Optionen

Hallo winni,

wie fügst du deinen Screenshot ein, Rechtsklick und einfügen wählen, oder Strg + V, oder WINDOWS-Taste + V und aus der angezeigten Auswahl einfügen?
Mache ich schon immer so, hier im Forum, egal ob Text, Bild, oder einen Screenshot.
Auch möglich ein Bild in deinen Beitrag ziehen: 

Oder Text markieren und in deinen Beitrag ziehen, z.B. Antworten aus dieser Webseite:
Das ist nicht mein Problem Zwinkernd

Siehe Screenshot hier eingefügt:

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 hddiesel „Hallo winni, wie fügst du deinen Screenshot ein, Rechtsklick und einfügen wählen, oder Strg V, oder WINDOWS-Taste V und ...“
Optionen
wie fügst du deinen Screenshot ein

Es klappt weder über das Fotoapparat-Icon, noch mit Strg + V und auch nicht mit der Windows-Taste....

Bei der letzten Version "zuckt" noch nicht einmal die Anzeige. Und mein VPN habe ich sicherheitshalber nicht an, wenn ich hier versuche, Bilder einzustellen.

Klicked ich auf das Fotoapparat-Icon hier und klicke auf "Gespeichertes Bild wählen", geht immer nur ein Verzeichnis auf, in das ich seit Jahren meine Bilder abgelegt habe. Ich kann kein anderes Verzeichnis wählen.

Und wenn ich da ein neues Bild hineinkopiere, wird es in der Vorschau nicht angezeigt.... Sehr merkwürdig das Ganze....

Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Nickles-Funktion ein bestimmtes Verzeichnis öffnen könnte?

Aber ganz wichtig. Bitte versuche doch jemand, mir eine Antwort auf mein Eröffnungsposting zu geben. Das ist mir momentan viel wichtiger!

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen