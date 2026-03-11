Die neuen Sicherheitszertifikate

Moin,

habe schlußendlich im UEFI rumgefummelt, damit die Sicherheitszertifikate installiert werden und dann mit dem folgenden Powershell Befehl überprüft:

[System.Text.Encoding]::ASCII. GetString((Get-SecureBootUEFI db).bytes) -match 'Windows UEFI CA 2023'

Es wurde in einer neuen Zeile "True" ausgegeben.

Ich habe davon auch einen Screenshot gemacht, aber seit etwa einem Jahr kann ich hier keine Screenshots mehr einstellen. Wenn ich das versuche, "ruckt" die Anzeige einmal kurz, aber es passiert leider nichts...