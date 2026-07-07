Ich habe das gerade mal getestet: Bei mir wird unter Win 11 nach einer Dateiänderung mit dem PDF-XChange-Editor das Archiv-Bit ganz normal zurückgesetzt.

Das Archiv-Bit wird aber normalerweise nicht von einer einzelnen Anwendung gesetzt sondern vom Dateisystem (unter Windows meist NTFS). Wie sieht es denn aus, wenn Du mit anderen Anwendungen Dateien änderst? Wir dabei das Archiv-Bit korrekt zurückgesetzt?

Womit lässt Du Dir den Wert des Archiv-Bits anzeigen? Vielleicht probierst Du es mal mit einem anderen Weg?