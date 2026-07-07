Hallo Gemeinde,
ich habe WIN11 und arbeite mit dem PDF-XChange-Editor.
Nach dem Bearbeiten und Speichern einer Datei wird das Archiv-Bit nicht gesetzt.
Kann man das irgendwo einstellen?
Danke.
Hallo Gemeinde,
ich habe WIN11 und arbeite mit dem PDF-XChange-Editor.
Nach dem Bearbeiten und Speichern einer Datei wird das Archiv-Bit nicht gesetzt.
Kann man das irgendwo einstellen?
Danke.
Ich habe das gerade mal getestet: Bei mir wird unter Win 11 nach einer Dateiänderung mit dem PDF-XChange-Editor das Archiv-Bit ganz normal zurückgesetzt.
Das Archiv-Bit wird aber normalerweise nicht von einer einzelnen Anwendung gesetzt sondern vom Dateisystem (unter Windows meist NTFS). Wie sieht es denn aus, wenn Du mit anderen Anwendungen Dateien änderst? Wir dabei das Archiv-Bit korrekt zurückgesetzt?
Womit lässt Du Dir den Wert des Archiv-Bits anzeigen? Vielleicht probierst Du es mal mit einem anderen Weg?
Alle meine Anwendungen (Word, Excel, usw) setzen bei Änderungen das Archiv-Bit.
Nur der PDF XChange Editor nicht. Der setzt nur die aktuelle Zeit.
Ich lasse mir das mit dem Total Commander anzeigen.