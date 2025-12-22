Windows 11 292 Themen, 5.200 Beiträge

Windowstaste und Drucktaste nehmen keine Screenshots mehr auf

Kaputtnik

Aus irgendeinem mir unerklärlichem Grund kann ich mit den oben genannten Tasten plötzlich keine Screenshots mehr machen. Hat jemand eine Ahnung,wie ich das wieder hinbekomme?

andy11
Hattest du vorher ein Win Update? A

andy11
https://www.netzwelt.de/anleitung/218903-windows-11-so-macht-druck-taste-screenshots.html

Versuchs damit. Andy

lexlegis
Gerade ausprobiert, wenn ich Win+Druck drücke, wird der Bildschirm kurz grau. Bei dir auch?

Wenn nein, geht die Windowstaste denn? Manche Tastaturen bieten da eine Sperre. Oder man muss Fn drücken.

