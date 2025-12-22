Windowstaste und Drucktaste nehmen keine Screenshots mehr auf

Aus irgendeinem mir unerklärlichem Grund kann ich mit den oben genannten Tasten plötzlich keine Screenshots mehr machen. Hat jemand eine Ahnung,wie ich das wieder hinbekomme?
Nickles › Forum › Software › Windows 11
Windows 11 292 Themen, 5.200 Beiträge
Hattest du vorher ein Win Update? A
https://www.netzwelt.de/anleitung/218903-windows-11-so-macht-druck-taste-screenshots.html
Versuchs damit. Andy
Gerade ausprobiert, wenn ich Win+Druck drücke, wird der Bildschirm kurz grau. Bei dir auch?
Wenn nein, geht die Windowstaste denn? Manche Tastaturen bieten da eine Sperre. Oder man muss Fn drücken.