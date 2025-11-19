Windows 11 286 Themen, 5.104 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Windows ändert das Startmenü. So ein Mist.

pappnasen / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo Freunde,

So sieht mein Startmenü normalerweise aus.

Nach kurzer Zeit sieht es so aus.

Wie kriege ich die Kategorien weg?

bei Antwort benachrichtigen
pappnasen Nachtrag zu: „Windows ändert das Startmenü. So ein Mist.“
Optionen

Ich habe mal ein älteres Image zurückgespielt.
Ich hoffe, es geht jetzt.

Dafür reagiert erst mal der Startbutton nicht.
Ein sfc /scannow hat nichts gefunden.

bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Ich habe mal ein älteres Image zurückgespielt. Ich hoffe, es geht jetzt. Dafür reagiert erst mal der Startbutton nicht. ...“
Optionen
Ich habe mal ein älteres Image zurückgespielt. Ich hoffe, es geht jetzt.

Das geht solange, bis das Update vom 11.11.2025 erneut installiert wird.

Willst Du dann jedes Mal den früheren Versionsstand wieder herstellen?

bei Antwort benachrichtigen
pappnasen mawe2 „Das geht solange, bis das Update vom 11.11.2025 erneut installiert wird. Willst Du dann jedes Mal den früheren ...“
Optionen

Mein Image war vom 18.11.25 und das Problem trat erst heute auf.

Von einem Problem mit dem Update habe ich nichts gelesen.

bei Antwort benachrichtigen
gast1000 pappnasen „Mein Image war vom 18.11.25 und das Problem trat erst heute auf. Von einem Problem mit dem Update habe ich nichts gelesen.“
Optionen

Wenn Windows 11 nur Kategorien im Startmenü anzeigt, liegt das wahrscheinlich daran, dass das Layout auf "Weitere Empfehlungen" eingestellt ist. Sie können dies in den Einstellungen unter "Personalisierung" > "Start" ändern, indem Sie eine andere Layoutoption wie "Weitere Pins" oder "Standard" auswählen. Das Startmenü kann auch Probleme verursachen, was durch einen Neustart des PCs, den Explorer neu zu starten oder eine Systemdateiüberprüfung behoben werden kann.

Im Netz gefunden...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
bei Antwort benachrichtigen
mawe2 pappnasen „Mein Image war vom 18.11.25 und das Problem trat erst heute auf. Von einem Problem mit dem Update habe ich nichts gelesen.“
Optionen
Von einem Problem mit dem Update habe ich nichts gelesen.

Es gibt auch kein Problem mit dem Update.

Es gibt einfach nur ein neues Startmenü.

Das wird wohl auch erst so nach und nach auf den Rechnern erscheinen.

bei Antwort benachrichtigen