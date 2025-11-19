Windows ändert das Startmenü. So ein Mist.

Hallo Freunde,
So sieht mein Startmenü normalerweise aus.
Nach kurzer Zeit sieht es so aus.
Wie kriege ich die Kategorien weg?
Ich habe mal ein älteres Image zurückgespielt.
Ich hoffe, es geht jetzt.
Dafür reagiert erst mal der Startbutton nicht.
Ein sfc /scannow hat nichts gefunden.
Das geht solange, bis das Update vom 11.11.2025 erneut installiert wird.
Willst Du dann jedes Mal den früheren Versionsstand wieder herstellen?
Mein Image war vom 18.11.25 und das Problem trat erst heute auf.
Von einem Problem mit dem Update habe ich nichts gelesen.
Wenn Windows 11 nur Kategorien im Startmenü anzeigt, liegt das wahrscheinlich daran, dass das Layout auf "Weitere Empfehlungen" eingestellt ist. Sie können dies in den Einstellungen unter "Personalisierung" > "Start" ändern, indem Sie eine andere Layoutoption wie "Weitere Pins" oder "Standard" auswählen. Das Startmenü kann auch Probleme verursachen, was durch einen Neustart des PCs, den Explorer neu zu starten oder eine Systemdateiüberprüfung behoben werden kann.
Im Netz gefunden...
Gruß
Es gibt auch kein Problem mit dem Update.
Es gibt einfach nur ein neues Startmenü.
Das wird wohl auch erst so nach und nach auf den Rechnern erscheinen.