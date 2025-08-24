Windows 11 startet nicht mehr nach Problemen mit abgesichertem Modus

Hallo zusammen,

ich brauch bitte eure Hilfe. Ich habe versucht Windows im abgesicherten Modus zu starten. Egal welchen Weg ich versucht habe, ich habe nach dem Neustart immer die Meldung bekommen, dass meine Pin nicht verfügbar ist (auch wenn ich mit Netzwerktreiber gewählt habe). Mein letzter Versuch war, in Windows einzustellen im abgesicherten Modus zu starten. Das Pin Problem war weiterhin da (und keine anderen Anmeldeoptionen). Ich konnte Windows dann nicht mehr im normalen Modus starten. Habe dann per Stick gebootet und wollte mit der Eingabeaufforderung safeboot deaktivieren, aber der Befehl bcedit wurde nicht erkannt. Ich weiß nicht warum, aber die Windows Partition war nicht unter C:. Diskpart sagte mir dass es Volume 0 ohne Buchstaben ist. Habe dann einen Buchstaben zugewiesen, in cmd das Laufwerk gewechselt und hab nochmal bcedit probiert. Wurde wieder nicht erkannt. Dann hab ich es über registry probiert. Hatte keine Fehlermeldungen, aber beim Neustart bekomm ich nun immer die Meldung inaccessible boot device.

Hat jemand einen Rat wie ich wieder in Windows reinkomme? Vielen Dank! :-)