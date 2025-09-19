Windows 11 Kompatibilität und Leistung mit PC5-48000 (DDR5-6000MHz) RAM

Hallo zusammen,

ich plane ein Upgrade meines Systems auf eine neue Plattform, die DDR5-Speicher unterstützt, und möchte dabei Windows 11 einsetzen. Ich interessiere mich speziell für ein PC5-48000 32GB-DDR5-6000MHz Kit.

Ich habe zwei Hauptfragen:

Kompatibilität & Stabilität: Gibt es bekannte Kompatibilitätsprobleme mit Windows 11 und solch schnellem DDR5-RAM, insbesondere mit XMP/EXPO-Profilen? Berichtet Microsoft oder Mainboard-Hersteller von Instabilitäten, Bluescreens oder Boot-Problemen, wenn diese hohen Geschwindigkeiten aktiviert sind? Spürbarer Leistungsvorteil: Abgesehen von synthetischen Benchmarks – bietet dieser schnelle Speicher unter Windows 11 einen spürbaren Leistungsvorteil in alltäglichen Aufgaben oder in Anwendungen wie Videoencoding (DaVinci Resolve, Adobe Premiere) im Vergleich zu langsameren DDR5-Kits (z.B. 4800MHz)?

Ich möchte vermeiden, für Geschwindigkeit zu bezahlen, die das Betriebssystem oder die Treiber nicht stabil handhaben können. Jegliche Erfahrungsberichte oder Empfehlungen wären sehr hilfreich.

Vielen Dank im Voraus!