Win24H2 auf Win 25H2

Von Win 7 auf Win 10 und mit "Tricksereien" d.h. Umgeheung wegen den nicht vorliegenden Hardware-Voraussetzungen bei Win 24H2 gelandet.

Ja, auch wenn das gerät schon älter ist, möchte ich mich ungern davon trennen.

Für Spiele oder aufwändige Arbeiten usw. wird es ja nicht genutzt.

Ich habe einmal die letzten Updates im Anhang beigefügt.

So wie ich in div. Beiträgen lesen konnte, muss ein bestimmtes Update vorliegen um auf Win 11 25H2 zu wechseln.

Nun meine Frage, geht das hier, wenn ja, wie gehe ich da ma besten vor, wenn ich alle Daten und Programme beibehalten möchte.

Gibt es hierzu eine gute Anleitung?

Ich habe jetzt lange gesucht, einige Videos angeschaut, jedoch nicht wirklich etwas passendes gefunden.

Das entsprechende Update wird mir Microsoft sicherlich aufgrund der Inkompatibilität sicherlich nicht (autom.) zur Verfügung stellen.



Eine Sicherung werde ich auf jeden Fall vorher anfertigen.

Danke.



