Win11-Installation nur noch mit MS-Konto....

So steht es bei Heise: https://www.heise.de/news/Microsoft-schliesst-bekannte-Luecke-bei-Windows-Installation-ohne-Microsoft-Konto-10333699.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.rdf.beitrag.beitrag

Auszug aus dem Bericht:

Eine neue Vorschauversion von Windows 11 macht deutlich, dass Microsoft die Installation des Betriebssystems künftig ausschließlich mit einem Microsoft-Konto zulassen wird. Bislang kann Windows 11 ohne eine solche Anmeldung beim Konzern installiert werden, wenn der Nutzer den Aufruf eines bestimmten Skripts kennt. Doch das wird bald ausgeschlossen, wie Microsoft zu einer vor wenigen Tagen im Rahmen des Windows-Insider-Programms veröffentlichten Betaversion des Betriebssystems erklärt. Es gibt jedoch bereits eine, allerdings etwas komplexe Gegenmaßnahme, um diese Umgehungsvariante weiterhin nutzen zu können.

Gut, dass ich mit dem Zeug nichts mehr zu tun habe. Ich selber habe vor ca. 20 Jahren auf Debian umgestellt und meine Frau hat mittlerweile auch auf ihrem Rechner Mint laufen. Ihre "alte" Win10-Maschine habe ich virtualisiert, die läuft mittlerweile vollständig als virtuelle Maschine unter VirtualBox auf ihrem Mint-Rechner, ohne Anbindung ans Internet. Da kann sie (meine Frau) bei Bedarf drauf zugreifen, da ist ihr ganzes altes Zeug mit drauf und wenn sie damit irgendwas macht, dann kann sie das Ergebnis ohne Probleme in den "Gemeinsamen Ordner" schieben und anschließend bei Bedarf von Mint aus drauf zugreifen. Ist allerdings bisher nicht vorgekommen, alles, was sie benötigt, hat sie auch auf ihrer Mint-Maschine. Sie hat ja schon vorher öfter mal an meiner Debian-Maschine viele Sachen gemacht, von daher war die Umstellung für sie kein großes Problem - und viele Dinge macht sie heute sowieso mit ihrem Handy.

Na ja, auf jeden Fall habe ich mit Win11 nichts mehr zu tun, von mir aus kann MS da machen, was es will! :-)