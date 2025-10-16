Win11 frisch installieren

Hallo,

ich bin seit DOS Zeiten dabei, aber jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich wollte auf einem Clone meiner Dell NVMe Platte -Inspiron 13 5000 Serie- Win 11 ganz frisch installieren. Also mit dem von Rufus 4.6 -wegen nicht geeigneten Win11 uralt Rechnern- erstellten Win11 USB Stick gestartet. Kurz danach die Meldung ungefähr so: Win11 kann nicht auf USB installiert werden. Da habe ich bemerkt, dass die NVMe nicht angezeigt wurde. Als Clone hat sie einwandfrei funktioniert. Weshalb erkennt der Stick die NVMe nicht? Ich kann nicht glauben, dass schon vor einer Win11 Installation dem Stick Treiber hinzugefügt werden müssen und wenn doch, wie muß ich da vorgehen? Für sachdienliche Hinweise....danke! Bingo2