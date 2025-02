W11 24H2 selbst manuell angesoßenes Update will nicht

Hallo zusammen,



im Moment habe ich 4 Rechner mit W11 drauf. 2 ältere Laptops und ein Surface-Pro, die nur mit etwas Trickserei noch mit W11 laufen. Dazu noch einen neueren PC, der laut PC Integritätsprüfung auch W11 24H2 fähig ist. Bei den 3 alten Schätzchen wurde das 24H2 Update ohne Probleme verarbeitet. Der neue PC bleibt aber hartnäckig bei 23H2.



Prozessor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz

Installierter RAM 32,0 GB (31,8 GB verwendbar)

Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor

Mit dem Systemupdate passiert nix. Da bin ich angeblich mit 23H2 auf dem neuesten Stand.

Nun habe ich gestern die aktuelle Version mit dem MCT auf einen Installationsstick gezogen und versucht, aus dem laufenden System heraus mit Setup.exe ein Update zu starten.



Zuerst lief alles normal, dann kam die Meldung, dass dieses System noch nicht aktualisiert werden kann, da es für einen verwendeten Treiber noch keinen neueren Ersatz gibt. Leider gab es keinen Hinweis, um welchen Treiber es sich handelte.



Nun hänge ich nicht unbedingt an einem W11 24H2, aber es würde mich schon interessieren, was das Problem ist.



Noch zur Info: Ich habe keine exotische oder alte Hardware an meinen Rechner angeschlossen. Als Graka benutze ich eine RX9600XT und ansonsten habe ich nur einen Epson Drucker.



Hat jemand eine Idee, wie ich das rausbekomme was das für ein Treiber sein könnte?