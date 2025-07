Viele werden das Upgrade auf Windows 11 25H2 nicht mehr erhalten

Laut c't:

https://www.youtube.com/watch?v=jrGCS6jQRfA

Der Grund (Gerüchten zufolge, die im Netz kursierten):

Eigentlich ist Windows 25H2 schon ein verkapptes Windows 12! Und damit steigen u.a. die Anforderungen an den verbauten Prozessor.

Intel Prozessoren aus der Core i-Reihe, die bislang noch unterstützt wurden, werden dann zum Teil wohl nicht mehr unterstützt werden! - Jedenfalls verstehe ich das so. Das ist schon recht gruselig. So ab Minute 53 in dem Video wird darauf abgehoben.

Mein AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz - 16 Kerne aber immerhin noch. Puuh.