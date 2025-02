Guten Tag!

Wenn ich am PC eine Sportübertragung über das Internet ansehe, so kann ich das Ganze auf mein FS Gerät (Vorteil: größeres Bild) mittels HD Kabel übertragen. Bis vor kurzem funktionierte alles einwandfrei. Plötzlich hatte ich ohne das ich irgendwelche Soundeinstellungen vorgenommen habe am FS k e i n e n Ton. Hat bitte jemand eine Lösung für dieses Problem?