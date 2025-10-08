Hallo Gemeinde,
ich möchte den Schnellstart deaktivieren, aber die Option ist bei meinem PC nicht vorhanden.
Hilfe und danke.
so sollte es aussehen:
Hallo Gemeinde,
ich möchte den Schnellstart deaktivieren, aber die Option ist bei meinem PC nicht vorhanden.
Hilfe und danke.
so sollte es aussehen:
Das bedeutet also, dass bei mir der Schnellstart ausgeschaltet ist, oder?
Mein Problem:
Nach dem Hochfahren sind einige Funktionstasten nicht verfügbar.
Ich nehme an, Winn11 ist zu schnell, so dass einige Treiber (Tastatur) nicht geladen werden.
Erst nach 5 - 10 Sekunden kann ich arbeiten.