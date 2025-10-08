Windows 11 274 Themen, 4.903 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

Schnellstart deaktivieren

pappnasen / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo Gemeinde,

ich möchte den Schnellstart deaktivieren, aber die Option ist bei meinem PC nicht vorhanden.

Hilfe und danke.

so sollte es aussehen:

bei Antwort benachrichtigen
andy11 pappnasen „Schnellstart deaktivieren“
Optionen

https://lmdfdg.com/?q=Schnellstart+nicht+vorhanden

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten!
bei Antwort benachrichtigen
pappnasen andy11 „https://lmdfdg.com/?q Schnellstart nicht vorhanden“
Optionen

Das bedeutet also, dass bei mir der Schnellstart ausgeschaltet ist, oder?

Mein Problem:

Nach dem Hochfahren sind einige Funktionstasten nicht verfügbar.

Ich nehme an, Winn11 ist zu schnell, so dass einige Treiber (Tastatur) nicht geladen werden.

Erst nach 5  - 10 Sekunden kann ich arbeiten.

bei Antwort benachrichtigen