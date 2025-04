Proxy Einstellungen Win 11

Hallo,

ich habe seit geraumer Zeit ein Problem auf meinem Laptop mit Internet bzw. Videos und Youtube egal wecher Browser. Bei Web-Seiten, die ein Login benötigen funktioniert das Klicken auf Login nicht - man kann sich also nicht einloggen.

Durch zahlreiche recherchen habe ich herausgefunden, dass man den Registry-Schlüssel

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxySettingsPerUser"

auf 1 stellen muss. Wenn ich das nicht mache, kann ich keine Youtube Videos suchen oder laden. Ich muss immer zuerst im Registry o.g. Schlüssel auf 1 stellen, sonst habe ich die o.g. Probleme. Soweit so gut, ist ja kein Problem denkt man sich. Jedoch ist es so, dass der Schlüssel bei jedem Neustart sich immer auf 0 stellt, so dass man immer wenn man Problem hat manuel wieder auf 1 stellen muss.

Ich habe etwas auf Microsoft Hilfe Seiten etwas darüber gefunden, dass es mit der Proxy-Einstellungen zu tun hat. Konnte aber leider nicht weiterkommen. Hier hieß es, dass man die autom. Proxyeinrichtung aktivieren soll, was ich getan habe. Wenn ich in den Einstellungen->Netzwerk und Internet->Proxy die autom. Proxy Erkennung aktiviere und Setupskript und Manuelle Proxyeinrichtung auf "Aus" stelle hilft es nicht. Außerdem stellt sich nach jedem Neustart die autom. Proxyeinrichtung wiieder auf "Aus" - also deaktiviert.

Auf meinem Desktoprechner funktioniert alles einwandfrei und die o.g. Registryschlüssel ist nicht vorhanden. Selbst die die Löschung des Schlüssels bringt nichts, da nach einem Neustart der Schlüssel wieder mit dem Wert 0 erscheint.

Ich glaube der Fehler kam erst nach einem Update vor etwa 6 Monaten oder vielleicht auch länger.

Windows 11 Version 24H2 (Build 26100.3476)

Firefox 136.0.4 (64 Bit)

Chrome 135.0.7049.42 (64 Bit)

Für Eure HILFE bedanke ich mich im Voraus.