Problem mit Mini Windows 11 PC

Hallo,
Ich versuche seit einiger Zeit die letzten (mittlerweile zwei) Updates von Windows 11 für meinen neuen Mini PC zu installieren.( Nipogi E3B )
Der PC an sich funktioniert jedoch einwandfrei - aber ich denke die letzten Updates sollten doch auch installiert werden.
Jedenfalls, wenn ich die Update Funktion von Windows anstoße klappt es nicht.
Im Ereignisprotokoll erscheint :
-------------------
Ereignis 1796, TPM-WMI
Beim Update für den sicheren Start konnte eine Variable für den sicheren Start nicht aktualisiert werden.Sicheres Starten ist auf diesem Computer nicht aktiviert. Weitere Informationen
finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931
------------
Ich habe nun die nachfolgenden Befehle eingegeben ( im Administrator Modus )
-------------
net stop bits
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop msiserver
rd C:\Windows\SoftwareDistribution /q /s
rd C:\Windows\System32\catroot2 /q /s
net start wuauserv
net start cryptsvc
net start bits
net start msiserver
---------------------------
Und das Update erneut versucht.
Ich erhalte den gleichen Fehler :
Beim Update für den sicheren Start konnte eine Variable für den sicheren Start nicht aktualisiert
werden. Fehler :Sicheres Starten ist auf diesen Computer nicht aktiviert. Weitere Informationen
finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931
------------
Später erscheint dann noch:
Installationfehler : Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x800F081F
fehlgeschlagen.2025-08 Kummulatives Update für Windows 11 Version 24HZ2 für x64-basierte
Systeme ( KB5063878) (26100.4946)
---------------
Im Bios ( welches ich nicht geändert habe !) sieht es aus wie folgt:
Secure Boot : enabled
not active
Secure Boot Mode : Standard
--------------
Was kann ich da noch machen ? Auf dem System ist windows 11 pro installiert.
-------------------
Vielen Dank
trigger