Problem mit Mini Windows 11 PC

Hallo,

Ich versuche seit einiger Zeit die letzten (mittlerweile zwei) Updates von Windows 11 für meinen neuen Mini PC zu installieren.( Nipogi E3B )

Der PC an sich funktioniert jedoch einwandfrei - aber ich denke die letzten Updates sollten doch auch installiert werden.

Jedenfalls, wenn ich die Update Funktion von Windows anstoße klappt es nicht.

Im Ereignisprotokoll erscheint :

-------------------

Ereignis 1796, TPM-WMI

Beim Update für den sicheren Start konnte eine Variable für den sicheren Start nicht aktualisiert werden.Sicheres Starten ist auf diesem Computer nicht aktiviert. Weitere Informationen

finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931

------------

Ich habe nun die nachfolgenden Befehle eingegeben ( im Administrator Modus )

-------------

net stop bits

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop msiserver

rd C:\Windows\SoftwareDistribution /q /s

rd C:\Windows\System32\catroot2 /q /s

net start wuauserv

net start cryptsvc

net start bits

net start msiserver

---------------------------

Und das Update erneut versucht.

Ich erhalte den gleichen Fehler :

Beim Update für den sicheren Start konnte eine Variable für den sicheren Start nicht aktualisiert

werden. Fehler :Sicheres Starten ist auf diesen Computer nicht aktiviert. Weitere Informationen

finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931

------------

Später erscheint dann noch:

Installationfehler : Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x800F081F

fehlgeschlagen.2025-08 Kummulatives Update für Windows 11 Version 24HZ2 für x64-basierte

Systeme ( KB5063878) (26100.4946)

---------------

Im Bios ( welches ich nicht geändert habe !) sieht es aus wie folgt:

Secure Boot : enabled

not active

Secure Boot Mode : Standard

--------------

Was kann ich da noch machen ? Auf dem System ist windows 11 pro installiert.

-------------------

Vielen Dank

trigger