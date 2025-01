Microsoft versucht ständig mir das neue Outlook aufzudrängen und will ständig dass ich mein imap mit outlook synchronisiere Es ist so gut wie unmöglich links aus dem browser per mail an einen neuen empfänger zu senden. Ständig poppt die aufforderung von ms auf und ist nicht mehr wegzzukriegen. Wie kann man das ein für allemal unterdrücken? Ich verwende outlook überhaupt nicht..

lepplema