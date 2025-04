Nach Windows Update Taskmanager Problem

2025-04 Kumulatives Update für Windows 11 Version 24H2 für x64-basierte Systeme (KB5055627)

Nachdem das Update am Abend durchgelaufen war, habe ich den Rechner ausgeschaltet.

Nach dem Starten am nächsten Tag war anfangs auch alles OK. Irgendwann wollte ich den Taskmanager (aus der Taskleiste) starten, aber der verlangte auf einmal höhere Rechte.

Obwohl die Taskmgr.exe unter Admin Rechten lief.

Lege ich eine Verknüpfung auf den Desktop, startet die Datei normal. Verschiebe ich die Datei in die Taskleiste, kommt der Fehler.

Sollte jemanden gleiches widerfahren...

