Musste wieder einmal basteln...

Moin,

es geht um WIN 25H2 auf einem ext. Datenträger.

Mein altes 23H2 wollte sich absolut nicht aktualisieren.

Also die neuste Rufusversion 4.11 geladen.

Dann eine 25H2 bei Deskmodder auch noch geladen.

Die ext. NVMe an den PC gehängt, Rufus aufgerufen und Rufus bietet immer noch WIN TOGO an.

Alles eingestellt und los ging es mit der Neuinstallation. Nach ein paar Minuten war das alles fertig und das ext. Laufwerk bootete einwandfrei.

Jetzt wollte aber WIN11 einen Key, ich habe aber keinen mehr für WIN11 Pro!

Somit konnte ich auch nicht das System personalisieren.

Habe dann mein MS-Konto angemeldet und mich wegen dem Key schlau gemacht.

Und dann hatte ich folgendes gefunden.

Sind deine Kisten mit dem MS-Konto verknüpft und eine hat im Bios einen Key für WIN11Pro hinterlegt, lässt sich damit der das neue System aktivieren.

Bei mir war zwar nur der WIN10-Key hinterlegt, funzte aber sofort.

Na bitte, geht doch...

Klick