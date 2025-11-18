Windows 11 285 Themen, 5.098 Beiträge

Komischer Sperrbildschirm

Hallo zusammen,

beim Hochfahren erscheint dieser Sperrbildschirm:

Es ist natürlich keine Eingabe möglich oder erforderlich. Der PC fährt ganz normal hoch (22 Sekunden). Das Arbeiten am PC ist auch völlig normal. Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64 bit.

Wie kann "Geben Sie Ihre PIN ein" und die 10 Punkte oberhalb auf dem Sperrbildschirm erscheinen. Ich werde dadurch zwar in keiner Weise am PC eingeschränkt, ich frage halt nur aus Interesse.

Wenn jemand eine Erklärung hat, wäre ich dankbar.

Gruß Edgar

gast1000 Edgar Rau
Ist das WIN11 ein Upgrade von WIN10?

Meine Vermutung,

unter WIN10 wurde der PC so konfiguriert, dass er automatisch bis ins WIN hochfährt...

Gruß

Edgar Rau gast1000
Hallo Luttyy,

vielen Dank für die Erklärung. Ja, Win 11 ist ein Upgrade von Win 10. Es ist ja überhaupt nicht schlimm; ich habe nur aus Interesse gefragt.

Gruß Edgar

gast1000 Edgar Rau
Ich habe das auch so, nur meine Kiste bootet so schnell, sodass ich das überhaupt nicht sehe...

Gruß

Edgar Rau gast1000
Naja, 22 Sekunden sind ja auch nicht schlecht.

Gruß Edgar

winnigorny1 Edgar Rau
Das ist m. E. ziemlich lang. Meine Kiste bootet in 11 Sekunden. Also doppelt so schnell. - Liegt aber auch immer an der verbauten Hardware und der Komplexität des Systems.

Edgar Rau winnigorny1
Du hast viermal soviel RAM; und dann "nur" doppelt so schnell in der Startzeit?

Kleiner Scherz.

Gruß Edgar

winnigorny1 Edgar Rau
RAM ist nicht alles.... - Großer Scherz! Zwinkernd

gast1000 Edgar Rau
Stimmt.

Sollte auch keine Kritik sein...

Gruß

