Komischer Sperrbildschirm

Hallo zusammen,

beim Hochfahren erscheint dieser Sperrbildschirm:

Es ist natürlich keine Eingabe möglich oder erforderlich. Der PC fährt ganz normal hoch (22 Sekunden). Das Arbeiten am PC ist auch völlig normal. Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64 bit.

Wie kann "Geben Sie Ihre PIN ein" und die 10 Punkte oberhalb auf dem Sperrbildschirm erscheinen. Ich werde dadurch zwar in keiner Weise am PC eingeschränkt, ich frage halt nur aus Interesse.

Wenn jemand eine Erklärung hat, wäre ich dankbar.

Gruß Edgar