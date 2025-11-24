Kaspersky blockiert MS Edge

Wenn ich Edge aufrufe über die Taskleiste wie auch über den desktop blockiert Kaspersky den browser als nicht vertrauenswürdig. Gemeldet wird www.startseite24.net. Der edge ist auf dem neuesten Stand. Wie kann ich die blockade aufheben?
lepplema
In dem du Kaspersky deinstallierst. Kaspersky und MS sind schon
lange keine Freunde mehr. Zudem benötigt Windows keinen zusätzlichen
Virenwächter mehr. Der integrierte reicht völlig. Andy
Hallo Andy,
Danke für deinen Tipp. Ich habe Kaspersky seit vielen Jahren problemlos auf dem PC und möchte es behalten. Gibt es denn keine andere Möglichkeit zur Problemlösung?
lepplema
In den Einstellungen findest du Gefahren und Ausnahmen.
Dort musst du für Edge eine Ausnahme eintragen. Vermutlich
die Edge.exe freigeben. Mehr kann ich nicht sagen, ich habe
und werde Kaspersky nie nutzen.
Andy
Hallo Andy,
Laienfrage: Welche Einstellungen meinst du? In Kaspersky? Oder wo?
lepplema
Sei froh, dass Kaspersky Dich auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, wegen einer Malware-Detektion das Programm, das die Malware gefunden hat, zu deinstallieren oder dessen Wirkung zu schwächen!
Das Problem ist nicht der Browser selbst (also der Edge) sondern dass er von einer Art "Browser-Hijacker" (startseite24.net) okkupiert wurde.
Meine Empfehlung wäre, diesen Hijacker in jedem Fall zu entfernen:
https://praxistipps.chip.de/startseite24-net-entfernen-so-gehts_46858
Richtig. Darauf hatte ich garnicht geachtet. Selbst Firefox selber sperrt
diese Seite.
https://support.mozilla.org/de/kb/fehlermeldung-sec_error_unknown_issuer?as=u&utm_source=inproduct
Andy