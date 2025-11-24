Windows 11 287 Themen, 5.133 Beiträge

Kaspersky blockiert MS Edge

Wenn ich Edge aufrufe über die Taskleiste wie auch über den desktop blockiert Kaspersky den browser als nicht vertrauenswürdig. Gemeldet wird www.startseite24.net. Der edge ist auf dem neuesten Stand. Wie kann ich die blockade aufheben?

lepplema

andy11 LEPPLEMA „Kaspersky blockiert MS Edge“
In dem du Kaspersky deinstallierst. Kaspersky und MS sind schon

lange keine Freunde mehr. Zudem benötigt Windows keinen zusätzlichen

Virenwächter mehr. Der integrierte reicht völlig. Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten! Viel hilfreicher waere es, wenn du dich nicht in die Threads einmischen wuerdest.
LEPPLEMA andy11 „In dem du Kaspersky deinstallierst. Kaspersky und MS sind schon lange keine Freunde mehr. Zudem benötigt Windows keinen ...“
Hallo Andy,

Danke für deinen Tipp. Ich habe Kaspersky seit vielen Jahren problemlos auf dem PC und möchte es behalten. Gibt es denn keine andere Möglichkeit zur Problemlösung?

lepplema

andy11 LEPPLEMA „Hallo Andy, Danke für deinen Tipp. Ich habe Kaspersky seit vielen Jahren problemlos auf dem PC und möchte es behalten. ...“
In den  Einstellungen findest du Gefahren und Ausnahmen.

Dort musst du für Edge eine Ausnahme eintragen. Vermutlich

die Edge.exe freigeben. Mehr kann ich nicht sagen, ich habe

und werde Kaspersky nie nutzen.

Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten! Viel hilfreicher waere es, wenn du dich nicht in die Threads einmischen wuerdest.
LEPPLEMA andy11 „In den Einstellungen findest du Gefahren und Ausnahmen. Dort musst du für Edge eine Ausnahme eintragen. Vermutlich die ...“
Hallo Andy,

Laienfrage: Welche Einstellungen meinst du? In Kaspersky? Oder wo?  

lepplema

mawe2 LEPPLEMA „Kaspersky blockiert MS Edge“
Sei froh, dass Kaspersky Dich auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, wegen einer Malware-Detektion das Programm, das die Malware gefunden hat, zu deinstallieren oder dessen Wirkung zu schwächen!

Das Problem ist nicht der Browser selbst (also der Edge) sondern dass er von einer Art "Browser-Hijacker" (startseite24.net) okkupiert wurde.

Meine Empfehlung wäre, diesen Hijacker in jedem Fall zu entfernen:

https://praxistipps.chip.de/startseite24-net-entfernen-so-gehts_46858

andy11 mawe2 „Sei froh, dass Kaspersky Dich auf das Problem aufmerksam gemacht hat. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, wegen einer ...“
Meine Empfehlung wäre, diesen Hijacker in jedem Fall zu entfernen:

Richtig. Darauf hatte ich garnicht geachtet. Selbst Firefox selber sperrt

diese Seite.

https://support.mozilla.org/de/kb/fehlermeldung-sec_error_unknown_issuer?as=u&utm_source=inproduct

Andy

Entweder helfen (koennen!!!) oder Klappe halten! Viel hilfreicher waere es, wenn du dich nicht in die Threads einmischen wuerdest.
