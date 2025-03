Immer Probleme nach Windows 11 Update

Guten Tag miteinander

Ich habe seit ein paar Monaten ein Problem, das mittlerweile eskaliert ist. Irgendwann im Herbst 2025 hat ich nach dem Starten von meine ACER TC-885 PC mit Windows 11 nur noch einen schwarzen Bildschirm. Dies, nachdem er zuvor ein Update installiert hat. Nur noch der Mauszeiger war da und immerhin funktionierte auch ALT+CTRL+DEL noch. Irgendwie habe ich den PC auch immer über die erweiterten Optionen wieder zum Laufen gebracht - sei es, in ich das System wieder hergestellt habe (wobei nicht immer ein verfügbarer Wiederherstellungszeitpunkt verfügbar war), mit Deinstallation der zuletzt installierten Updates (falls überhaupt möglich oder wohl manchmal mit reinem Dusel. Was nie etwas brachte war jedoch das starten im abgesicherten Modus. Das Problem ist: Wenn ich das System wiederherstelle oder die Updates deinstallierte, schreit das Betriebssystem natürlich gleich wieder nach dem durchführend des Updates:



Teilweise konnte ich das verschieben und hatte dann ein paar Wochen Ruhe, aber "nachhaltig" war das natürlich nicht.

Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte und was ich tun/probieren kann? Aus naheliegenden Gründen möchte ich doch auf eine Neuinstallation des Systems verhindern (aber wenn sonst nix hilft, tue ich mir das halt an). Zum Glück bin ich ja zudem (noch) in der Lage, mir ein Backup, Bootfähiges Tool etc. zu erstellen. Nur: Was könnte da helfen?

Ach ja - vielleicht hilft das - hier noch der Update-Verlauf:





Danke schon mal im Voraus

Django