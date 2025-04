habe besorgte Frage wegen Windows 11 Update Sperre bekommen.

Sie hat gaube ich den Media-Receiver 400, und den Speedport Smart 4 Router mit DSL 50.

Eine Anfrage an mich ob der MagentaTV One gut ist kam schon.

Da hätte ich aber keine Ahnung wie der Ton in die angeschlossene Hifi Anlage kommt?

Das Teil hat nur HDMI und keinen analogen oder digitalen Ausgang.

Beinahe wäre das Teil schon bestellt worden.

Vielleicht sollte sie mal in ihrem Telekom Laden die Internetabbrüche ansprechen.

Einen Smart 4 habe ich selber zuhause, mit Mediacenter oder MagentaTV One kenne ich mich aber nicht aus.

Rege ich momentan aber schon wieder wegen der fehlenden Hifi Ausgänge auf