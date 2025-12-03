Fragen zu SecureBoot

Aus alter Gewohnheit, weil früher dazu geraten wurde, SecureBoot zu deaktivieren, hatte ich es unter Windows 11 auch deaktiviert.

Das könnte man zwar so lassen (so die allgemeine Lesart), aber es könnte zukünftig dann - sogar mit Spieleplattformen) Schwierigkeiten geben.

Genau gesagt geht es um die neuen Sicherheitszertifikate. Die einen sagen, dass die auch bei deaktiviertem SecureBoot via Update installiert werden, andere wiederum sagen, dass man die neuen Zertifikate nur via Update erhält, wenn SecureBoot aktiv ist.

Fakt ist jedoch, dass man, wenn man die nicht via Update erhalten hat, der Rechner dann im nächsten Juni nicht mehr starten würde, wenn es aktiv ist und dann sollte man es deaktiviert lassen.

OK. Bislang habe ich alle Update/Upgrades erhalten. Da mein RechnerBIOS UEFI hat und die Partitionstabelle GPT ist (hab ich grad mit Diskpart überprüft), sollte es keine Probleme machen, SecureBoot zu aktivieren. Und dann bekäme ich auf jeden Fall die Sicherheitszertifikate.

Also: Wie ist eure Meinung? Aktivieren, oder nicht aktivieren? Ich habe da im Netz durchaus widersprüchliche Kommentare gefunden.