Windows 11 und hohe DPI-Einstellung Skalierung

Da würde ich nicht darauf verlassen. Da geht anschließend nach Erfahrung die "Hälfte" nicht mehr oder es fehlt einiges!

Merkwürdig. Bei mir funktioniert die seit minestens 10 Jahren ohne Einschränkungen und hat mir schon oft das doch etwas langwierige Zurückschreiben von Images erspart.

Die Profis

Ja, ja... Die "Profis" deren Hilfestellung bei Nickles häufig nur aus Mobbingversuchen bestehen.

Na gut, jeder wie er eben kann!

Ganz genau.

Es wird unter den o.g. Umständen wohl nicht mehr lange dauern, bis ich Nickles endgültig den Rücken kehren werde. Es gibt andere Foren, in denen die "Hilfe" nicht so häufig aus Häme und Niedermachen besteht. Es macht hier echt so gut wie nie mehr Freude. Falls es noch nicht aufgefallen ist: Meine Besuche sind schon seltener geworden. Schade, denn einige hier sind echt nett. Und einige wenige gehen mir gehörig auf den Sack. Kann sich jeder selbst aussuchen, in welche Katgegorie er gehört.

Ich habe das Problem gelöst. Ihr könnt einpacken - hier gibt es keine Lästerpreise mehr zu gewinnen. Amen.