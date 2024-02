Windows 11 in Blockade gefangen (Microsoft Intune)

Hallo,

ich habe günstig ein "refurbished" Notebook von einem Zweitvermarkter erworben, welcher glaubhaft angibt, ein frisches Win11 installiert (aber wohl nie getestet) zu haben.

Leider lässt es sich nicht in Betrieb nehmen. Beim ersten Hochfahren wurde ich zunächst nach Grundeinstellungen (Sprache, Keyboard usw.) gefragt, außerdem wurde ich dann gezwungen, eine Internetverbindung herzustellen, um überhaupt weiterzukommen. Es gab keine Möglichkeit, das vorerst zu überspringen.

Danach flossen dann offenbar etlich Daten hin und her, und dann war Schluss, siehe Bildschirmfoto:

Von da aus geht es nicht vor und nicht zurück. Auch nach einem Neustart landet man sofort wieder an dieser Stelle. Der gemeldete Fehler (6, 0x80180014) sagte mir nichts, einige Recherchen dazu verweisen auf "Microsoft Intune". Das scheint so ein Schul- bzw. Enterprise-Ding zu sein; als Einzelanwender hatte ich noch nie damit zu tun. Kennt sich damit jemand aus?

So wie ich die Dinge bisher (vage!) verstande habe, ist der Rechner aufgrund seiner früheren Nutzung noch in einem Zustand "gefangen", der für die Betreuung durch einem externen Administrator über das Intune-Portal gedacht ist, z.B. wenn Schüler oder Firmenangestellte nur begrenzte Rechte auf dem Gerät haben sollen. Das Notebook (bzw. der darin abgelegte Produktkey) dürfte also aus seinem Vorleben noch mit einem Microsoft-Konto verknüpft sein. Nur der "Administrator", also der Inhaber des besagten Microsoft-Kontos, könnte den blockierten Zustand bzw. die Bindung zwischen Notebook und Konto aufheben, aber der ist gewiss nicht mehr greifbar.

Wie gesagt, so ungefähr reime ich mir das zusammen, bin mir aber nicht sicher. Ich fürchte, dass auch eine Neuinstallation von Windows wieder in diese Sackgasse führen wird, weil eben das Gerät vom Microsoft-Server wiedererkannt wird. Wäre es anders, könnte die Restriktion ja leicht umgangen werden.

Hat jemand eine Idee, wie ich mich dennoch befreien und Windows normal nutzen kann? Und, dumme Frage: wo genau wird eigentlich der Produktkey im Gerät gespeichert? TPM?

Der Rechner selbst ist an sich in Ordnung; Linux Mint (testweise vom Stick gebootet) läuft darauf einwandfrei.