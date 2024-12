Win 11 - Bitlocker sperrt alles - kein Key vorhanden

Guten Abend,

ich habe folgendes Problem, ich habe den Medion P17609 Laptop einer Freundin, der ursprünglich das Problem hatte, das er bis zur Win Anmeldung hochfuhr, man seine PIN eingeben konnte und danach der Bildschirm schwarz blieb, allerdings wurde der Mauszeiger noch angezeigt und man konnte auch den Task-Manager öffnen, welcher auch angezeigt wurde. Am wichtigsten war Ihr in erster Linie an ihre Bilder zu kommen, weshalb ich versucht habe über eine Linux Boot CD drauf zu kommen, allerdings kam ich nicht so weit, da ab hier der Bitlocker bei jedem Start anspringt und mich bittet einen Wiederherstellungsschlüssel einzugeben, den die Dame "angeblich" nie bekommen hat geschweige denn irgendwelche Meldungen dazu erhalten zu haben, ein Microsoft Konto hat sie natürlich auch nicht. Ich komme hier nicht mehr weiter, ich hab über das cmd sämtliche manage-bde Befehle ausprobiert, mit externen USB Stick oder Laufwerk drauf zu kommen, Wiederherstellungspunkt gibt'S nicht, ich bin mit meinem Latein am Ende. Der Laptop hat ein C-Laufwerk und ein D-Laufwerk, ich habe Ihr gesagt, sie soll immer alles gleich auf D rüberwerfen, leider kann ich nicht rausfinden, ob auch dieses Laufwerk verschlüsselt wurde.

Hat hier eventuell irgendjemand noch eine Idee, wie man irgendwie an die Daten kommen kann ?? Vielen Dank schon einmal im Voraus !!!