Wie kann ich MS Edge und Google Chrome trennen?

Hallo, ich hatte es ja an anderer Stelle bereits geschrieben, ich versuche gerade mich in WIN 11 zurecht zu finden.



Wenn ich mit Google Chrome im Netz unterwegs bin und eine interessante Seite finde, lege ich die URL mittels klick auf den Stern in die Favoriten. Aus der Favoritenliste ziehe ich die URL mit gedrückter Maustaste auf den Desktop. Damit habe ich dann eine Verknüpfung erstellt. Soweit so gut.



Komisch ist nur, dass alle auf diese Weise erstellten Verknüpfungen dasselbe Icon aufweisen, nämlich das des Browsers Edge. Und wenn ich später auf eine dieser Verknüpfungen mit diesem Edge-Icon doppelklicke, öffnet sich die entsprechende Seite im Edge-Browser, anstatt im Google Chrome.



Nun meine Fragen:

Wie schaffe ich es, dass die Verknüpfungen auf dem Desktop das "richtige" Icon zeigen?

Wie kann ich es schaffen, dass aus Chrome heraus erstellte Favoriten auch in Chrome geöffnet werden?

Gruß

Frank