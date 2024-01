Verknüpfung für einen ganz bestimmten Befehl auf dem Desktop erstellen.

Hi Leute, ich habe mir einen Fujitsu mit WIN11 zugelegt. Laut Händler mit den neuesten Updates drauf, sollte also alles aktuell sein.





Nun bin ich hier und da doch etwas irritiert, weil bisher war ich noch mit WIN7 unterwegs und bei WIN11 sieht es ja doch etwas anders aus.





Ich möchte einen ganz bestimmten Befehl aus einem Kontextmenü als Verknüpfung auf den Desktop legen, damit ich mich nicht jedes mal durch -zig Ebenen klicken muss.





Also in die Systemsteuerung, dort auf Drucker und Geräte anzeigen, Drucker und Scanner anklicken, meinen Drucker auswählen, dann unten "Weitere Geräte und Druckereinstellungen" anklicken, dann wird mein Drucker neben dem "Microsoft Print to PDF" angezeigt.

So und wenn ich da jetzt mit der rechten Maus draufklicke, erscheint im Kontextmenü unter anderem der Befehl "Scanvorgang starten". Und genau diesen Befehl möchte ich als Verknüpfung auf dem Desktop haben.



Bei Win7 ging das noch ganz gut aber bei WIN11 funktioniert es nicht.

Was mache ich falsch?

Gruß Frank

Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt...