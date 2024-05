Mauszeiger ohne Funktifnen

Hallo,

habe soeben einen Anruf von meinem 90-zig jährigen Bekannten erhalten.

Er hat sich nocheinmal ein neues Laptop gegönnt. Das Modell weiß ich nicht, dürfte aber hier zweitrangig sein.

Er hat gesagt, das er IRGENDWAS angeklickt hat bei den Einstellungen und nun folgendes Problem hat.Wenn er mit der Maus oder dem Notebookeigenen Pad etwas anklickt, bekommt er z.B. nur angezeigt wie z.B. ein Fenster wo ÖFFNEN stehen würde, er es aber nicht geöffnet bekommt.

Klickt er z.B. Amazon an steht angeblich nur öffnen da, würde sich aber nicht öffnen lassen.

Bevor ich die etwas weitere Anreise auf mich nehme, hat da jemand einen Tipp, was er da umgestellt haben könnte?

Ich vermute dass er in den Mauseinstellungen was verstellt hat.

Kann das sein, wen ja, welche Einstellung könnte er hier verwendet haben? Da er auch etwas schlecht hört sind Rückfragen nicht so einfach.

Jedoch dürfte das Anklick Problem doch keine groẞe Sache sein oder liege ich da falsch.

Vielen Dank.