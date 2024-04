Kann Bluetooth nicht aktivieren

Moin!

Nachdem ich einen neuen PC mit einem frischen Win11 habe,finde ich nirgends eine Funktion,mit dem man Bluetooth aktivieren kann .Will ich in den Einstellungen ein neues Gerät hinzufügen,erscheint dort nur die Meldung,daß ich Bluetooth aktivieren soll.Bei meinem vorherigen Win11 hatte ich unten rechts in der Taskleiste ein Symbol zum ein oder ausschalten.das fehlt hier. Auch in der Systemsteuerung ist nichts zu finden.Unter Dienste sind aber drei Einträge zu finden,wo steht,daß dieser Dienst ausgeführt wird.

Es handelt sich um Win11 21H2