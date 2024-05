Gehöre jetzt auch zur Windwos 11-Gemeinde

Mein neuer Bolide ist fast fertig eingerichtet . Auf der rechten Seite fehlen mir noch die ganzen Verknüpfungen zu meinen Arbeitsordnern. - Und natürlich habe ich mir Windows ein wenig angepasst - wie es so meine Art ist:

Und natürlich habe ich auch ein extra-feines Startmenue:

Und das tickt in der neuen Kiste - gekauft beim Großhändler meines Vertrauens:

Da kommt Freude auf beim Arbeiten. Bildbearbeitung, Videoschnitt und Fotobearbeitung - alles geht in Echtzeit. Der Einzige Wermuthstropfen beim Gamen in 4K ist der Stromhunger. Im Idle-Modus hält sich das aber dank der Leistungsanpassung in Grenzen und ist verantwortbar.

Übrigens gefällt mir Win 11 jetzt doch außerordentlich gut.