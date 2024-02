Bootsektor lässt sich nicht reparieren

Hallo Leute,

Gestern hab ich meine 2TB große SSD mit gparted bearbeitet, um die Partitionen darauf zu verschieben. Der Grund war, ich wollte meine Windows 11 Installation auf Version 23/2 upgraden. Freiwillig wollte Windows das nicht machen, die Vorgängerversionen hatte ich auch schon entgegen von Microsofts Willen auf die alte Kiste (ca 6 Jahre alt) getackert.

Die Verkleinerung der Partition D lief ohne Mucken ab, bei der Vergrößerung von C ist die Kiste allerdings abgekackt (normalerweise funzt gparted immer einwandfrei bei mir.

Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass die SSD und somit Windows nicht mehr starten will. Also gut, hab ich mir gedacht, wird hat der Bootsektor neu geschrieben. Gesagt - getan, ich starte "bootrec /fixmbr" und danach "bootrec /fixboot" dann wird's schon wieder laufen. Tut es aber nicht, statt dessen krieg ich die Fehlermeldung "Element nicht gefunden" Was ist denn das? Kann mir da einer weiterhelfen? Übrigens die Platte läuft im "mbr" Modus.

Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe.

Schöne Grüße aus dem scchönen Vogelsberg.

Tschüss,

Dirk