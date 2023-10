WIN11 doch installiert...

Nachdem ich mein ThinkPad T520 techn. auferüstet hatte, lief zwar WIN10 sehr gut, ich wollte aber wissen, wie die Kiste unter WIN11 läuft.

Deskmodder bietet eine tolle aktualisierte ISO WIN11 an, die Prozzis und weiteres Gedöns ignoriert.

Also geladen und direkt ausgeführt.

Lief perfekt ab, nach 30 Minuten war WIN11 drauf und jetzt ging es an die persönlichen Einstellungen.

War keinerlei Problem, da ich ja schon einige WIN11-Installationen habe.

Es gibt nichts zu meckern.

Die Kiste bootet entschieden schneller, alle Programme laufen wie unter WIN10 perfekt und öffnen sich schneller.

Ein paar Updates waren noch fällig, waren aber schnell erledigt!

Dann eine kompl. Datenträgerbereinigung gemacht (WIN.old usw), alles gelöscht. Alle Treiber wurden übernommen, kein gelbes Zeichen im Gerätemanger usw.

Natürlich habe ich vorher WIN10 kompl. auf einen externen Datenträger gespiegelt, man weiß ja nie, was so in die Hose geht.

WIN11 bleibt jetzt drauf, läuft über ein MS-Konto und ich glaube nicht, dass MS irgendwann die Installation killt..

Klick

Gruß